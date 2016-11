Die Landes-ÖVP sieht NÖ mit der Novelle der Mindestsicherung, die vergangenen Donnerstag im Landtag beschlossen wurde, als Vorreiter. "Unsere Lösung schafft soziale Gerechtigkeit", zugleich zeige man Respekt vor arbeitenden Menschen, sagte ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner bei einer Pressekonferenz am Dienstag in St. Pölten. Außerdem stellte er eine Kampagne zu Arbeitsmarktprojekten vor.

"Wir waren in Niederösterreich immer für eine bundesweite Lösung", betonte Ebner, eine Einigung mit der SPÖ sei aber nicht möglich gewesen. Für den Parteimanager wäre es erstrebenswert, dass das niederösterreichische Modell der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) in ganz Österreich umgesetzt werde.

"Es geht um die Hilfe für die Ärmsten und Gerechtigkeit für die Fleißigen", verwies Ebner auf die Eckpunkte der Novelle - eine Deckelung bei 1.500 Euro pro Haushalt, die Einführung einer "BMS light" für Personen, die sich in den vergangenen sechs Jahren weniger als fünf Jahre in Österreich aufgehalten haben und die Verpflichtung für BMS-Bezieher zu gemeinnützigen Hilfstätigkeiten.

Kampagne der Volkspartei NÖ

Mit einer neuen Kampagne "Alles für Arbeit. Niederösterreich" will die Volkspartei NÖ über Arbeitsmarkt-Initiativen des Landes und von Partnern informieren. Eine Webseite (http://arbeit.vpnoe.at) listet landesweite und regionale Projekte auf. Ende Oktober gab es im Bundesland 606.000 unselbstständig Beschäftigte und fast 55.000 vorgemerkte Arbeitslose, wobei die Zahl der Jobsuchenden stärker gestiegen ist als die Zahl der Beschäftigten.

Bis Ende 2017 fließen laut Ebner rund 500 Millionen Euro in die Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit, in Qualifizierungsförderungen und die Unterstützung von arbeitsmarktfernen Personen. So gebe es derzeit rund 30 geförderte Arbeitsmarktprojekte des Landes NÖ mit Partnern und weitere 20 Initiativen des Arbeitsmarktservice (AMS).