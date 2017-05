Im Vorfeld der großen Feiern in den diözesanen Fatima-Kirchen anlässlich der Verkündigung der Fatima-Botschaft vor 100 Jahren am 13. Mai 1917 kam eine Jubiläums-Pilgerstatue auch in die Diözese St. Pölten. Auf jedem Kontinent gibt es eine solche Marien-Statue, die von Papst Franziskus gesegnet wurde und in der St. Pöltner Franziskanerkirche von Bischof Klaus Küng gekrönt wurde. Außerdem wurde das beeindruckende Auflegen des Skapuliers angeboten. Am 11. Mai wird die Statue in Gaming (19 Uhr) und am 25. Mai in Maria Taferl (14 Uhr) empfangen. Mit der Statue wird auf „die dringende Botschaft von Fatima, den Ruf zur Umkehr und Sühne sowie die Bedeutung des Rosenkranzgebetes aufmerksam gemacht“.

Bischof Küng betonte bei der Feier, dass die Botschaft von Fatima, die die Gottesmutter vor 100 Jahren den Hirtenkindern überbrachte, zu Gebet und Umkehr aufrufe. Die Botschaft sei in einer düsteren Zeit ausgesprochen worden, als der 1. Weltkrieg tobte und die russische Oktoberrevolution die Welt veränderte. Das habe auch einen Bezug zur heutigen Zeit angesichts von Terror und Kriegen, viele würden innere Unruhe verspüren. Das betreffe auch andere Bereiche, der St. Pöltner Bischof kritisierte etwa die Selektionen: Bei jedem geringsten Verdacht von Behinderung würden Kinder abgetrieben, und er warnte vor zunehmender Euthanasie. Die Fatima-Botschaft beinhalte auch Themen, die wir heute gar nicht mehr hören wollen würden: Hölle, Aufruf zu Sühne und Buße.