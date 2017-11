Lange Nacht der Weiterbildung am 24. November.

„Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss“ – im vierten Streich von Max und Moritz formuliert Wilhelm Busch diese wohl ewig gültige Aussage. Bekanntlich lernen Menschen noch dazu ihr ganzes Leben lang. Die verschiedenen Möglichkeiten und Angebote dazu kann man am Freitag, 24. November, in 18 Gemeinden in Niederösterreich kennenlernen: Die Lange Nacht der Weiterbildung findet statt.

Neugier wecken

Anders als beim stupiden Auswendiglernen, ist die Nacht der Weiterbildung kommunikativer und lockerer angelegt. „Wir möchten die Möglichkeiten der Weiterbildung im Bewusstsein der Menschen durch einen ungezwungenen Umgang verankern“, beschreibt Landesrat Karl Wilfing das Ziel. Die gesamte nächste Woche steht europaweit unter dem Motto des lebenslangen Lernens. Den Auftakt macht am Montag, 20. November, das Alois-Mock-Institut mit einer Diskussion rund um die Frage: Wie lange reichen heute Wissen und Information in der Weiterbildung aus?

Lernend durchs Lebens

Während der Langen Nacht der Weiterbildung kann man sich bis 22 Uhr verschiedenartig informieren. Vorträge und Lesungen, aber auch Betriebsbesuche und Bildungsberatungsgespräche stehen zur Auswahl. Das Forum Erwachsenenbildung Niederösterreich (kurz: FEN) koordiniert 17 Anbieter von Weiterbildungskursen im Land. Das FEN ist die Interessenvertretung der Erwachsenenbildungseinrichtungen und kümmert sich vor allem um die flächendeckende Bildungsversorgung. Landtagsabgeordneter Karl Bader, Vorsitzender des FEN, sieht die Notwendigkeit zur Weiterbildung in allen Altersschichten.

Der Arbeitsmarkt verändere sich durch die Digitalisierung und führe zu häufigen Wechsel des Arbeitsplatzes. Man wolle deshalb Menschen im zweiten oder dritten Bildungsweg unterstützen. Die Schwerpunkte des FEN liegen auf Angeboten in den Bereichen berufliche und allgemeine Weiterbildung, Bildungs- und Berufsberatung und Förderung öffentlicher Bibliotheken.

Lange Nacht der Weiterbildung

Datum: Freitag, 24. November von 18 bis 22 Uhr

Gemeinden: Haag, Yspertal, Hofstetten-Grünau, Lilienfeld, Zwettl, Weitersfeld, Maissau, Eggenburg, Korneuburg, Poysdorf, Mistelbach, Deutsch-Wagram, Hainburg, Mödling, Berndorf, Wiener Neustadt, Neunkirchen, Grafenwörth

Infos unter: www.lndw.at