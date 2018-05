Die Unterstützung für die in Niederösterreich im Most- und Industrieviertel tätige Mentor GmbH bezeichnete Waldhäusl als Soforthilfe, damit laufende Deutschkurse auch zu Ende gebracht werden könnten. 18 Trainer hätten bisher etwa 160 dieser Kurse durchgeführt. Die Teilnehmerzahl bezifferte der Landesrat mit 2.096 im Industrie- und 1.144 im Mostviertel.

"Hilfe für Helfende - Blickpunkt Deutsch" setze seinen Fokus auf die Unterstützung der ehrenamtlich im Integrationsbereich engagierten Menschen, so Waldhäusl. Das Projekt laufe über zwölf regionale Familien- und Beratungszentren in ebenso vielen Bezirken. Initiativen und Gemeinden sollen in der Integration von Zuwanderern unterstützt werden.

Das Erlernen der deutschen Sprache sei Voraussetzung für Integration, betonte Waldhäusl. Nur dann sei eine Einbindung möglich. Die Unterstützung für die Helfer bezeichnete er als "Integrationsförderung mit Hausverstand".