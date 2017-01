Dienstag bis Samstag, 24. bis 28. Jänner

Verärgerter Kanzler.

Den Anfang im Koalitions-Drama macht das Minister-Küken der ÖVP, Sophie Karmasin. Ihr Vorwurf an die SPÖ und Bundeskanzler Christian Kern, Rot peile Neuwahlen an, verärgert den Regierungschef sehr. Seine harte Replik: Ein Ultimatum an die ÖVP und deren Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, sich binnen 72 Stunden, bis Freitag zu einem runderneuerten gemeinsamen Regierungsprogramm zu bekennen, plus Unterschrift aller Minister darunter.

Ansonsten würde die Koalition sinnlos geworden sein. Und setzt noch eine arge Provokation drauf: Nur seine SPÖ und die FPÖ Heinz-Christian Straches wären doch jene Parteien in Österreich, die das Land substanziell verändern wollen. Im Klartext: Der Kanzler nahm seinen aktiven Koalitionspartner, die ÖVP, vor den TV-Kameras für Sekunden zumindest semantisch aus dem Regierungsspiel. Ein in der 2. Republik noch nie da gewesener ruppiger Vorgang.

Die Richtlinienkompetenz muss her.

Vermutlicher Hintergrund dieser schier unwirklichen Szene: Der frühere Spitzenmanager und ÖBB-Chef Christian Kern versucht offenbar – entgegen der Bundesverfassung – am Beispiel von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Art Richtlinienkompetenz über die Minister und deren Ressorts erlangen zu wollen.

Ein Machtinstrument, das es in Österreich nicht gibt, nämlich als Regierungschef in die durch die Bundesverfassung festgeschriebene Eigenverantwortung seiner Minister und deren Ressorts bestimmend und anschaffend eingreifen zu können. Das mag in einem Unternehmen möglich sein, nicht aber in der Politik. Weswegen offenbar VP-Innenminister Wolfgang Sobotka sofort erklärte, nur die von ihm verhandelte Einigung über sein Ressort, das Innenministerium, zu unterschreiben, nicht aber eine generelle runderneuerte Koalitionsvereinbarung.

Panik vor der FPÖ.

ÖVP-Verfassungsexperte und Ex-Nationalratspräsident a.D. Andreas Khol erkannte als politischer Superprofi im Ruhestand sofort die koalitionäre Brisanz: Er rügte seinen Parteifreund Sobotka scharf ob seiner angekündigten Unterschriftsverweigerung. Denn für Khol ist klar, dass ein durch so eine Verweigerung sicherer Koalitionsbruch samt Neuwahlen nicht nur die ganze ÖVP auf die Oppositionsbänke katapultierte, sondern zugleich die FPÖ in eine alles bestimmende Rolle bringen würde.

Außerdem baute der Kanzler der ÖVP eine zweite Falle auf: Das am Sonntag runderneuerte Arbeitsprogramm von 40 Seiten mit 80 Punkten müsse auch im Ministerrat abgesegnet werden – und dort gilt jedenfalls die Einstimmigkeit. Alles andere wäre auch der Bruch.

Hans-Jörg Schelling: Keine Gefährdung der Koalitionsregierung. | APA

Was nicht zuletzt der Grund sein dürfte, dass selbst VP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling dem erneuerten Koalitionspakt zunächst zustimmte, um nur ja die Koalition (derzeit) nicht zu gefährden. Mit dem Prinzip Hoffnung auf finanzielle Wunder, trotz all seiner Drohungen zuvor, Kerns Pläne seien nicht finanzierbar.

Sonntag, 29. Jänner

Parteien und Länder am Wort.

Sonntag Nacht war keineswegs klar, ob die Parteivorstände von SPÖ und ÖVP den von der Regierungsspitze ausgehandelte Kompromiss akzeptieren würden. Mehr noch: dass Kanzler Kern via TV zudem einforderte, dass sich auch die Bundesländer finanziell beteiligen müssten, bietet zusätzlichen Sprengstoff. Wenn er von den Landeshauptleuten so wie von all seinen Ministern auch deren Unterschriften verlangt ...