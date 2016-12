Matthias Stadler, Bürgermeister von St. Pölten

"St. Pölten wurde vor 30 Jahren zur Landeshauptstadt von Niederösterreich erhoben. Seither hat sich die Stadt vom geografischen Zentrum des Landes zum pulsierenden Herzen Niederösterreichs entwickelt.

Heute ist St. Pölten eine blühende, aufstrebende Stadt. Sie hat sich in eine Dienstleistungsstadt verwandelt, ist das Verwaltungszentrum Niederösterreichs mit allen öffentlichen Institutionen und Stellen. In den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Gesundheit, Kunst und Kultur sowie Freizeitangebot und Lebensqualität ist St. Pölten der unumstrittene Hotspot Niederösterreichs geworden.

Schon zehn Jahre vor der Hauptstadterhebung wurde in der Gutenbergstraße das Pressehaus eröffnet. Mit dieser weitblickenden Entscheidung setzte das Unternehmen damals schon auf die bezirksübergreifende und zentralörtliche Bedeutung der Stadt – und das zu Recht. Heute zählt das Pressehaus zu den größten Betrieben in der Stadt. Hervorzuheben ist die gute Zusammenarbeit auf vielen Ebenen. So wird etwa das Service-Magazin St. Pölten Konkret mit amtlichen Nachrichten hier gedruckt, und auch bei der Verwaltung setzt man auf Kooperation.

Das Pressehaus ist ein wirtschaftliches Aushängeschild St. Pöltens, und es ist gut, dass dieses traditionelle Druck- und Verlagshaus seinen Sitz und seine Heimat in unserer Stadt hat. Ich gratuliere auf diesem Wege dem Unternehmen herzlichst zum Jubiläum und wünsche auch für die weitere Zukunft an diesem Standort viel Erfolg!"

Friedrich Dungl, Geschäftsführer

"1976: Ein Jahr, an das sich die meisten von uns – selbst wenn sie noch Kinder waren – gut erinnern. Der Einsturz der Reichsbrücke, der Feuerunfall von Niki Lauda, Mao starb, und Jimmy Carter wurde Präsident. Das Niederösterreichische Pressehaus brach in die Zukunft auf. Ein neues Gebäude für Verlag und Druckerei wurde bezogen. Heute kann man sich die Rahmenbedingungen für einen Verlag in dieser Zeit kaum noch vorstellen. Es sollte noch 20 Jahre dauern, bis das Internet Bedeutung erlangt, Nachrichten wurden per Telex versendet, gefaxt wurde ja erst Ende der 80er Jahre, und von E-Mail und Digitalfotografie war noch lange keine Rede. Zeitungen waren schwarz-weiß und hatten auf manchen Seiten eine Schmuckfarbe.

Ich kam Ende der 1980er-Jahre in die Verlagsbranche und wurde bald auf die NÖN und das Pressehaus aufmerksam, die mein Berufsleben als Kunde, Lieferant, Mitbewerber, Partner und nun als Arbeitgeber begleiten sollten. Die Herausforderungen haben sich laufend verändert, aber auch neue Chancen sind dazugekommen, und wir arbeiten intensiv daran, diese zu nutzen.

Auch diese Woche wird zumindest jeder dritte Niederösterreicher in dieser Zeitung lesen. Darüber hinaus bewegen sich jeden Monat um die 700.000 Benutzer auf unseren Internet-Seiten. Das macht uns stolz und ermutigt uns, mit neuen Produkten und Serviceleistungen dafür zu sorgen, dass die NÖN das bleibt, was sie immer war: ein Stück niederösterreichische Identität!"

Michael Steinwidder, Geschäftsführer

Das Niederösterreichische Pressehaus als größtes Medienunternehmen NÖs hat in seinem Bestehen viele große Herausforderungen und Veränderungen gemeistert. Im Zeitungsverlag und in der Druckerei haben wir uns eine durch Kompetenz und Leistung unserer Mitarbeiter starke Position im Markt geschaffen. NP DRUCK als eine der größten industriellen Druckereien Österreichs ist der verlässliche Partner von Handelsunternehmen, Verlagen, der Tourismusbranche, Werbeagenturen und Organisationen des öffentlichen Bereichs.

Über 300 verschiedene periodische Titel werden in unserer Druckerei produziert. Um auf dem international umkämpften Druckmarkt bestehen zu können, ist es nötig, permanent in neue Technologie und kreative Konzepte zu investieren. Das haben wir über die letzten 40 Jahre hin kontinuierlich gemacht. Der letzte Beweis dafür ist eine Investition von 10 Mio. Euro 2015, in deren Zuge wir eine modernste Druckmaschine installiert und die Produktionsabläufe des gesamten Druckereibereichs neu und effizient gestaltet haben.

„Print muss Spaß machen“! Unter diesem Titel haben wir unsere Zukunftskonzepte entwickelt. Die Herausforderung, gedruckte Produkte in einer immer digitaler werdenden Welt attraktiv bleiben zu lassen, haben wir angenommen. Ziel ist es, auf dem Standort in St. Pölten mit engagierten und motivierten Mitarbeitern unsere Kunden durch besten Service und attraktive, kreative Produkte zu langjährigen zufriedenen Partnern zu machen."