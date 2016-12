Immer dann, wenn die Temperaturen ein Minus zeigen, wird auch im Sitzungssaal so mancher Kommune mit einem solchen gerungen. Derzeit werden die Budgets 2017 verhandelt – die Gemeinden haben dabei mit rückläufigen Steuereinnahmen bei gleichzeitig steigenden Sozialausgaben zu kämpfen.

Letztere seien vor allem auf die starke Zunahme der Ausgaben für die Mindestsicherung zurückzuführen, wie Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer vergangene Woche im Rahmen der Pressekonferenz zum Gemeindefinanzbericht über das Rechnungsjahr 2015 erklärte.

"Haben das Maastricht-Ziel erreicht“

Warm anziehen müssen sich die Kommunen derweil dennoch nicht. „Sie sind das fünfte Jahr in Folge den Konsolidierungspfad gegangen und haben das Maastricht-Ziel erreicht“, so Mödlhammer. „Erneut gab es leichte Überschüsse – in der laufenden Gebarung liegen diese sogar bei 1,7 Mrd. Euro, dem höchsten Wert seit 2000.“

NÖ erwirtschaftete auch isoliert betrachtet einen Überschuss von 400 Millionen Euro – und das trotz stark ansteigender Kosten für die soziale Wohlfahrt, die sich auf 314 Mio. Euro erhöhten. „Wenn diese Steigerungsrate noch ein Jahr lang anhält, werden die Sozialausgaben 2016 zum ersten Mal zum größten Nettoausgabenblock der Gemeinden“, so Mödlhammer.

Freie Finanzspitze über dem Vorjahreswert

Trotz der aus dem Ruder laufenden Sozialleistungen steht NÖ aber nicht schlecht da, denn auch die sogenannte freie Finanzspitze (Gebarungsüberschuss abzüglich Schuldendienst) lag mit 125,6 Mio. Euro sogar um 50,7 % über dem Vorjahreswert.

Sie ist ein Indikator für die Investitionsmöglichkeiten, trotzdem wurde in NÖ 2015 weniger investiert als im Jahr davor, nämlich 578, 2 Mio. Euro (- 2,4%). Mit 356 Euro pro Kopf stehen die NÖ-Gemeinden auf Platz 4 im Bundesvergleich.

Als wichtiges Investitionsins-trument manifestierte LH-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit NÖ Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl die Landes-Finanzsonderaktionen. Die Bilanz nach vier Jahren: 649 Gemeindeanträge wurden bewilligt, was zu einem Darlehensvolumen von insgesamt 175,5 Mio. Euro Zinsenzuschüssen führte.

Gesichert wurden 6.700 Arbeitsplätze und Investitionen in der Höhe von 448,3 Mio. Euro ausgelöst. Zuwachs erfährt die Aktion mit Jahreswechsel, denn auf der Agenda stehen Förderungen zu Investitionen in die öffentliche Sicherheit und Barrierefreiheit.