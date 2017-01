500 Jahre ist es her, dass Martin Luther mit seinen 95 Thesen die Welt grundlegend veränderte. Die Evangelische Kirche begeht das Jubiläumsjahr in NÖ mit einem bunten Veranstaltungsreigen und aktuellen Botschaften.

„Die Geschichte der Reformation ist die Geschichte von einem mutigen Aufbruch in eine neue Zeit“, sieht Bischof Michael Bünker das Jahr 1517 als Jahr mit Symbolkraft für die Gegenwart. Mut sei das beste Mittel gegen Hass-Postings, Angst-

Propaganda und Intoleranz. Vor dem Hintergrund sei es wichtig, dass „2017 ein freudiges Jahr wird“, unterstreicht NÖ Superintendent Lars Müller-Marienburg. Die Evangelische Kirche zeige, wie man „kreativ mit der gesellschaftlichen Vielfalt“ umgehen könne. Diese Vielfalt steht im Mittelpunkt des Jubiläumsjahres, in dem der Ökumene eine besonders Rolle zukommt. So finden Kamingespräche, Konzerte und Diskussionsveranstaltungen nicht nur in evangelischen Kirchen und Gemeindezentren, sondern auch in den Stiften in Herzogenburg, Göttweig, Melk und Zwettl statt.

Besondere Brennpunkte des Jubiläumsjahres sind St. Pölten und Waidhofen/Ybbs. Beide wurden zu europäischen Reformationsstädten ernannt, weil hier die Reformation in der historischen Entwicklung eine entscheidende Rolle spielte.

Auch die Sommerspiele in Melk („Bartholomäusnacht“) und die Schallaburg mit der Sonderausstellung „Freyheit durch Bildung“ stehen diesmal ganz im Zeichen des Jubiläumsjahres.