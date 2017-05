„Das ist bezeichnend. Wir sind vom Bahnhof nach Europa gewechselt“, witzelte „NÖ GVV“-Präsident Rupert Dworak. Gemeint war der Europaplatz 5 in St. Pölten. Dort ist die neue Heimstätte des Verbands sozialdemokratischer Gemeindevertreter in Niederösterreich (kurz NÖ GVV), in dem neben den Büros auch neue Schulungsräume der Kommunalpolitischen Akademie für 3.845 Gemeindemandatare untergebracht sind. Gleichzeitig zur Büroeröffnung wurde auch das 70-jährige Jubiläum des NÖ GVV gefeiert.

Diesen Anlass ließ sich auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nicht entgehen. Dabei kam es zum ersten offiziellen Treffen mit dem designierten SPÖ-Landesparteivorsitzenden Franz Schnabl.

„Der NÖ GVV war eine der ersten Institutionen, die ein klares Bekenntnis zu St. Pölten abgelegt haben und bereits 1996 in die Landeshauptstadt übersiedelt sind“, sparte die Landeshauptfrau auch nicht mit Lob für den politischen Mitbewerber. Der NÖ GVV und der Gemeindebund seien die ersten Servicestellen der Gemeinden und dieses Miteinander werde gelebt, führte Mikl-Leitner aus.

Das bestätigte auch Rupert Dworak: „Wir vertreten die Interessen aller 573 Gemeinden in Niederösterreich. Dort liefern wir einen Beitrag zu Wohlstand und Lebensqualität.“ Aus diesem Grund hätten die Gemeindemandatare auch die höchste Anerkennung in der Politik.

In Hinblick auf eine Verwaltungsreform betonte Dworak, „dass Städte und Gemeinden die Aufgaben schneller, besser und billiger erledigen können als alle anderen Gebietskörperschaften“.