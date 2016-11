Wegen der Mindestsicherung kracht es jetzt auch im Städtebund. Auslöser ist eine Aussendung Sozialausschusses am Rande einer Sitzung in Schwechat. Der Tenor: Die Entwicklung werde mit Sorge betrachtet. „Die Kürzungen werden Armut verschärfen und insbesondere in den Städten sichtbarer machen“, so Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger.

Verärgert reagierte ÖVP-Klubobmann und Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Das ist ein Zeichen mehr, dass der Städtebund politisch missbraucht wird.“ Dabei würden gerade die Städte unter dem Anstieg der Mindestsicherungsbezieher finanziell leiden. Schneeberger: „Der Städtebund kann nicht nur sozialdemokratische Denke repräsentieren.“

Vorsitzender des Städtebundes in NÖ ist St. Pöltens SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler. Und das, obwohl die Mehrheit der Städte im Land mittlerweile von ÖVP-Bürgermeistern regiert wird. Bislang wurde diese Konstellation geduldet, jetzt will Schneeberger Klarheit. Vor Weihnachten werde es noch ein Gespräch mit Stadler geben. Wenn nötig auch eine Sitzung, wo über die künftige Linie abgestimmt wird. Wobei Schneeberger klar stellt, dass er persönlich kein Interesse am Vorsitz hat.