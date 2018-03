Die Hausdurchsuchungen und Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismus (BVT) überschatten weiter Österreichs Innenpolitik. Die Grünen, die im Bundesrat im Gegensatz zum Nationalrat noch vertreten sind, knöpften sich am Donnerstag in der Länderkammer wegen der Causa in einer Dringlichen Anfrage Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und den von der ÖVP gestellten Justizminister Josef Moser vor.

Kickl verwahrte sich dabei strikt gegen Vorwürfe, es gehe dabei um eine Intrige oder Umfärbeaktion an der Spitze des Geheim- und Nachrichtendienstes. Er drehte vielmehr den Spieß um und warf den Grünen vor, es sei „verantwortungslos“ dabei von einem „Putsch“ von Seiten des Ministeriums zu sprechen. Mit der Anzeige und den Ermittlungen sowie den Hausdurchsuchungen am 28. Februar werde „der Weg der Rechtsstaatlichkeit“ gegangen, versicherte der Innenminister.

Anwalt hat berufen

Staatsanwaltschaft und Gerichte und nicht einzelne Journalisten hätten die Vorwürfe – es geht um den Verdacht des Amtsmissbrauchs gegen fünf BVT-Mitarbeiter und den bisherigen Leiter Peter Gridling – zu klären. Dieser ist zwar eben erst formal wiederbestellt, von Kickl am Dienstag aber prompt vorläufig vom Dienst suspendiert worden. Gridlings Anwalt Martin Riedl geht deswegen in die Berufung. Riedl wertete es als „taktischen Schachzug“, dass Gridling die Wiederbestellungsurkunde erhalten und gleichzeitig suspendiert worden sei.

Der Innenminister las seinerseits den grünen Antragstellern wegen der Vorwürfe gegen die 58 Mitarbeiter, die bei den Hausdurchsuchungen im Einsatz waren, die Leviten. Deren Aktion sei dargestellt wie der Einfall von „Horden in Kabul“. „Haben sich das die Polizistinnen und Polizisten verdient? – Nein, das haben sie sich nicht verdient“, wetterte der Innenminister unter Hinweis auf den Bericht, den am Mittwoch Justizminister Moser zur Razzia vorgelegt und diese als „nachvollziehbar“ bezeichnet hatte.

Sondersitzung im Nationalrat folgt

Grüne wie SPÖ vermuten hinter dem Vorgehen gegen den BVT-Leiter und mehrere Mitarbeiter parteipolitische Gründe. Damit solle Platz für einen Nachfolger an der Spitze des Geheim- und Nachrichtendienstes geschaffen werden. Am Montag kommt es dazu auch zu einer Sondersitzung des Nationalrats.

Justizminister Moser hatte unter Berufung auf einen von ihm kurzfristig angeordneten Bericht der Korruptionsstaatsanwaltschaft schon am Mittwoch das Vorgehen und die Hausdurchsuchungen als schlüssig angesehen.