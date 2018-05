Es war ein Rundumschlag gegen die Bundesregierung, zu dem Präsident Markus Wieser bei der jüngsten Vollversammlung der Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich in der Landeshauptstadt St. Pölten ausholte.

Die Kürzung der Mittel für das AMS, die Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger, der erschwerte Zugang zu Altersteilzeit, die geplante Senkung der Arbeiterkammer-Umlage und die geplante Abschaffung der Jugendvertrauensräte waren nur einige der Maßnahmen der Bundesregierung, die Wieser in seiner Rede als „Angriff“ auf die Interessen der Arbeitnehmer bezeichnete.

Rechnungsabschluss 2017 wurde präsentiert

Noch-AKNÖ-Direktor Joachim Preiß (er wechselt in Kürze in die AK Wien) präsentierte im Rahmen der Vollversammlung den Rechnungsabschluss für das Jahr 2017. 67,7 Millionen Euro an Beiträgen der Arbeiterkammermitglieder wurden eingenommen.

Insgesamt wurden bei der Vollversammlung 58 Anträge diskutiert und 38 davon beschlossen. Darunter eine Resolution mit dem Inhalt, dass die Schwächsten der Gesellschaft nicht schlechter abgesichert sein dürfen als bisher.