38 NÖ-Gemeinden in vier Pilotregionen sind Teil der Breitbandoffensive des Landes (siehe Grafik). Dort errichtet die dafür gegründete nöGIG, eine Tochter von ecoplus (der Wirtschaftsagentur des Landes NÖ), die In-frastruktur für ein Glasfasernetz bis in die Haushalte und verpachtet diese dann an unabhängige Netzbetreiber.

Quelle: nöGIG | Quelle: nöGIG

Da der Zugang zum schnellen Internet als Schlüssel für Betriebsansiedelungen gesehen wird, drängen viele weitere Bürgermeister der 573 Gemeinden auf eine Umsetzung. Auch das Land hat die Zeichen der Zeit längst erkannt. Wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schon bei ihrem Antritt betont hat, wird die für Ende 2018 geplante Evaluierung der Pilotregionen in den Sommer 2017 vorgezogen. „Davon hängen die weiteren Entscheidungen zum Rollout über die vier Pilotregionen hinaus ab“, weiß ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki.

Die Breitbandoffensive in den vier Regionen läuft auf Hochtouren. Bis Ende 2018 werden dort alle 34.000 Haushalte an das nöGIG-Glasfasernetz angeschlossen. Alleine heuer werden dafür 35,5 Millionen Euro in den Breitbandausbau investiert.