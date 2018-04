Es ist eine Möglichkeit, um nach den erschwerten Bedingungen für Frühpensionen seit 2014 doch vor dem gesetzlichen Pensionsalter vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Die maximal fünf Jahre dauernde sogenannte Altersteilzeit, bei der ältere Arbeitnehmer kürzer arbeiten und einen Teil des Lohnausfalls vom Staat kompensiert bekommen, erfreut sich auch in Niederösterreich steigender Beliebtheit, wie aus den aktuellen Daten, die der NÖN vorliegen, hervorgeht.

Demnach ist die Zahl der älteren Beschäftigten in Altersteilzeit in Niederösterreich im Vorjahr auf 6273 gestiegen, das war ein Plus gegenüber 2016 um 1055 Personen. Diese Entwicklung nannte das Arbeitsmarktservice (AMS) Niederösterreich der NÖN.

Altersteilzeit ist, wie sich herausgestellt hat, vor allem für Frauen ab dem 53. Lebensjahr in Niederösterreich eine Möglichkeit, gleichsam gleitend vom Berufsleben in die Pension umzusteigen. Denn nach Geschlechtern aufgeschlüsselt nützten laut AMS Niederösterreich im vergangenen Jahr 4246 Frauen diese Variante, diesen standen 2027 Männer gegenüber. Für ältere männliche Arbeitskräfte besteht die Gelegenheit, ab dem 58. Lebensjahr mit einer Reduktion der Arbeitszeit den Wechsel in die Pension einzuläuten.

Anteilsalter steigt für Männer auf 60 Jahre, für Frauen auf 55

Österreichweit ist der Zustrom zur Altersteilzeit, die einst von der schwarz-blauen Bundesregierung nach dem Jahr 2000 als Reaktion auf die Anhebung des Frühpensionsalters eingeführt worden ist, stark gestiegen. Inzwischen sind bundesweit rund 35.000 Menschen in Altersteilzeit, gut doppelt so viele wie noch 2014, als der Zugang zur Frühpension vor allem mittels „Hacklerregelung“ nach 40 beziehungsweise 45 Arbeitsjahren deutlich erschwert wurde.

Im Zuge des Doppelbudgets 2018/19 zieht jetzt die amtierende ÖVP-FPÖ-Bundesregierung die Bremse bei der Altersteilzeit, um Millionenkosten zu sparen. 2019 und 2020 wird das Antrittsalter für die Altersteilzeit bei Männern in zwei Etappen vom bisher 58. Lebensjahr auf das 60. Lebensjahr angehoben, bei Frauen vom 53. auf das 55. Lebensjahr. Durch diese größere Hürde wird zwei Jahre lang der Zustrom älterer Arbeitnehmer zur Altersteilzeit deutlich gedrosselt.

Blockvariante bleibt auch künftig möglich

Nicht angetastet wird jedoch die Möglichkeit, die Altersteilzeit als Block in Anspruch zu nehmen. Das bedeutet, es kann weiterhin zuerst die Hälfte der fünf Jahre voll weitergearbeitet und dann in Pension gegangen werden. Die zweite Möglichkeit ist, die Arbeitszeit dauerhaft für fünf Jahre mit teilweisem Lohnausgleich aus öffentlichen Mitteln zu reduzieren.

Das entsprechende Budgetbegleitgesetz wurde im parlamentarischen Ausschuss inzwischen bereits abgesegnet. Der Beschluss im Plenum des Nationalrats ist ebenso wie jener für das Doppelbudget 2018/19 in der zweiten Aprilhälfte vorgesehen.