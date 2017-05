Demokratisierung ein Schwerpunkt bei SP-Klubklausur .

Er wolle eine neue Sachlichkeit in die Politik bringen. Das erklärte der designierte Landesparteivorsitzende Franz Schnabl nach einer zweitägigen Klubklausur der SPÖ Niederösterreich am Mittwoch in Altlengbach (Bezirk St. Pölten) vor Journalisten.