Vergeben wurde der Preis in drei Kategorien: Als Innovations-, Förder- und Sonderpreis. Die Innovationspreise mit je 1.500 Euro gingen an Lisa Gringl und Matea Paškvan. Förderpreise gingen an Réka Imola Diénes, Stefan Hammerschmidt, Wolfgang Rauter und Daniela Weber. Die Sonderpreise erhielten Doris Artner, Sandra Nitsche und Jacqueline Staudinger.