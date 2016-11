Gleich zwei Mitglieder der Bundesregierung befassten sich am Mittwoch der Vorwoche in St. Pölten mit der Zukunft für die Arbeitnehmer. Während SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern beim Dialogforum im Arbeitnehmerzentrum der NÖ Arbeiterkammer über den „Sozialstaat 4.0“ referierte, forderte ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka in seiner Funktion als NÖAAB-Landesobmann Maßnahmen für eine flexiblere Arbeitswelt.

Die persönliche Beziehung von AK-Präsident Markus Wieser zum Kanzler hatte das Referat möglich gemacht. Dieser stellte dabei die Forderung auf, dass „die Menschen vom technologischen Wandel profitieren müssen“. Und: „Die Mittelschicht hat derzeit immer öfter das Gefühl, dass es für sie nicht weitergeht.“ Plädiert wurde für eine „faire Verteilung von Arbeit“, so Wieser. Und: „Produktivität und Unternehmensgewinne steigen laufend. Es ist daher für eine gerechte Verteilung des gemeinsam erwirtschafteten Reichtums zu sorgen.“

Recht auf Home Office

In der Firma Geberit nahm Wolfgang Sobotka den diesjährigen NÖ-Arbeitnehmertag zum Anlass, um auch das Thema Arbeitszeitflexibilisierung, anzusprechen. „Wir brauchen ein Recht auf Home Office“, forderte Sobotka – wo es die betriebliche Struktur zulasse. In diesem Zusammenhang plädierte er für Wochen- anstelle von Tagesarbeitszeiten.

Arbeits- und Sozialrechtsexperte Christoph Mazal sprach sich in diesem Zusammenhang für eine Übernahme des EU-Arbeitszeitrechts „so, wie es ist“ aus. Dieses kenne etwa formal keine Tageshöchstarbeitszeit, sondern elf Stunden vorgeschriebene Tagesruhe und eine Wochenhöchstarbeitszeit von 48 Stunden. Dabei gehe es darum, keinen Standortnachteil für Österreich zu haben.