Eine „jahrelange Zusammenarbeit“ sei es, die NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr Tiroler Pendant Günther Platter verbinde, so Mikl-Leitner am Rande des Arbeitsgesprächs in einer Pressekonferenz. Die drei zentralen Themen, die beim Arbeitsgespräch besprochen wurden, waren Föderalismus, die Aufwertung der ländlichen Regionen und die 3. Piste am Flughafen Wien-Schwechat.

Klares Ja zur 3. Piste

Zum Thema 3. Piste kündigte Niederösterreichs Landeshauptfrau an, dass sich Günther Platter, der aktuell Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz ist, für den Bau der 3. Piste stark machen werde. „Es braucht eine internationale Anbindung, wenn man konkurrenzfähig sein möchte“, so Mikl-Leitner.

Denn ohne 3. Piste am Flughafen Wien-Schwechat würde sich ja nicht das Flugaufkommen reduzieren: „Es werden sicher nicht weniger Flugzeuge kreisen, sondern es wird sich nur entscheiden, von wo sie starten.“ Platter kündigte an, dass das Thema 3. Piste auch bei der nächsten Landeshauptleutekonferenz zur Sprache kommen werde.

Man wolle keine Gerichte kritisieren oder entmachten, aber Möglichkeiten schaffen, solche Projekte umzusetzen, so Mikl-Leitner auf Nachfrage von Journalisten. Die 3. Piste würde 30.000 Arbeitsplätze zusätzlich am Flughafen schaffen. „Und ich möchte, dass diese 30.000 Arbeitsplätze bei uns geschaffen werden, und nicht in Prag, Bratislava oder München.“ Eine Möglichkeit, solche Projekte umzusetzen, könne eine Staatszielvereinbarung sein, so Platter.

Dezentralisierung der Bundesinstitutionen

Sowohl Mikl-Leitner als auch Platter bekannten sich außerdem unisono zum Föderalismus. Denn gerade in zentralen Staaten würden autoritäre Personen einen Aufwind erleben, so Mikl-Leitner.

Und: Es gelte, den ländlichen Raum zu fördern. Dies passiere zum einen mit der Breitbandoffensive, zum anderen wolle man die Bundesinstitutionen dezentralisieren. In Deutschland und der Schweiz etwa seien 25 Prozent der Bundesinstitutionen in den Regionen angesiedelt, in Österreich nur fünf Prozent.

„Was in Deutschland und der Schweiz möglich ist, muss auch bei uns machbar sein“, betonte Johanna Mikl-Leitner. Man werde ein entsprechendes Gesamtkonzept mit der Personalvertretung schüren, so die Ankündigung von Mikl-Leitner.