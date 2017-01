Die traditionelle Arbeitsklausur der Volkspartei Niederösterreich stand heuer „unter einem anderen Stern“, wie es Landeshauptmann Erwin Pröll definierte. Genau eine Woche, nachdem Johanna Mikl-Leitner als designierte Nachfolgerin des Landeshauptmanns präsentiert worden war, stellten beide die Vorhaben der Landespartei vor. Das Thema „Arbeit und Beschäftigung“ bildet den Schwerpunkt für die ÖVP im Jahr 2017.

Und wie schon bei der Mindestsicherung folgt die ÖVP dem Motto: „Jene, die arbeiten, sollen mehr im Geldbörserl haben, als jene, die von Transfereinkommen leben.“ Deshalb will man rasch auch härter gegen „Unwillige“ vorgehen. Denn die Arbeit sei schließlich die Grundlage für eine dynamisierte Entwicklung in Niederösterreich, wie Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner betonte. Eine Dynamik, die Pröll durch das rasch steigende Bruttoinlandsprodukt verdeutlicht sieht.

„Wir schauen genau – wer braucht die Unterstützung und wer missbraucht die Unterstützung.“

Johanna Mikl-Leitner, VP-Landeshauptmann-Stv.

Niederösterreich verzeichnete im Jahr 2016 mit 600.000 unselbstständig Beschäftigten so viele wie noch nie zuvor. Dennoch waren Ende Dezember 71.200 Personen arbeitslos. Man habe laut Pröll darüber intensiv beraten und Ansatzpunkte gefunden „die zu Optimismus beflügeln“. Bereits im Vorjahr ist es gelungen, sowohl die Arbeitslosigkeit bei Personen über 50 Jahren als auch die Jugendarbeitslosigkeit zu reduzieren. Der europäische Trend steigender Arbeitslosigkeit konnte aber auch in Niederösterreich nicht gebremst werden.

Und daher hat die Volkspartei drei Zielgruppen im Fokus. Jugendliche sollen für die duale Ausbildung begeistert werden. Bereits Beschäftigte will man zur Weiterbildung motivieren und auch Langzeitarbeitslose sollen speziell unterstützt werden.

Arbeitsmarktspezifische Maßnahmen können mit dem territorialen Beschäftigungspakt gesetzt werden. Land, AMS, Wirtschaftskammer und Sozialministerium stellen dabei 300 Millionen Euro zur Verfügung. Damit werden 60.000 Förderfälle ermöglicht. Mikl-Leitner will aber ganz genau schauen, wer von diesem Steuergeld „Unterstützung braucht“ bzw. wer die Unterstützung „missbraucht“. Dabei helfen arbeitsmarktpolitische Initiativen, die bereits im Jänner starten. So werden mit der Initiative „Jobchance – Netzwerk Arbeitsplatz NÖ“ Unternehmer auf unbürokratische Weise mit Arbeitslosen zusammengebracht. So sollen jene schnell herausgefiltert werden, die zwar arbeitsfähig, aber nicht willig sind. „Den Unwilligen werden die Leistungen gekürzt. Das passiert bereits, wenn sie zu diesen Netzwerktreffen nicht erscheinen“, zeichnet Mikl-Leitner eine härtere Gangart vor.

Gefordert wird auch eine neue Regelung für Arbeitnehmer aus der EU, die nur kurz in Österreich arbeiten und dann Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, ohne lange eingezahlt zu haben.

Weitere Initiativen sind „Fit im Handwerk“, um Menschen für handwerkliche Berufe zu qualifizieren. IT-Kompetenzen können beim Programm „Fit für die Digitalisierung“ erworben werden. Ebenso will Mikl-Leitner ein Sonderprogramm für Mangelberufe auf den Weg bringen. Vor allem in den Bereichen Pflege und Gastronomie ist es schwer, Fachkräfte zu finden. Mit dem Programm will man Leute gezielt spezialisieren.