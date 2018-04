Wie bereits am Vortag forderte Schnabl eine geschlossene Front gegen Einsparungsmaßnahmen der Bundesregierung zulasten der Länder.

Die Inhalte seien im Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP nach der Landtagswahl akkordiert worden. In Sachen digitaler Zukunft bzw. Infrastruktur soll Niederösterreich zur Vorzeigeregion in Europa werden, so Schnabl in der Pressekonferenz. Die im Herbst im Landtag beschlossene Digitalisierungsstrategie müsse rasch umgesetzt werden. In Gesprächen mit der ÖVP sei es gelungen, den Zeitrahmen dafür von 2026 auf 2022 zu verkürzen.

Weiters präsentierte Schnabl den Vorschlag auf Gratis-Nachhilfe. Ein Zusatzbudget für diese Maßnahme sei in Verhandlung. Ein entsprechendes Pilotprojekt soll in den Sommerferien für Schüler von NMS und AHS in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik an mehreren Standorten im Mostviertel durchgeführt werden. Das Modell - organisiert über eine Trägerorganisation wie etwa die Volkshochschule - werde im Mai fertig ausgearbeitet sein.

Schnabl hält null Prozent Neuverschuldung im Jahr 2021 für realistisch

Zu den Landesfinanzen - ein Schwerpunkt der jüngsten Klausur der ÖVP Niederösterreich - erklärte Schnabl, die SPÖ lege Wert darauf, dass der Budgetpfad zur Konsolidierung bei gleichzeitig notwendigen Investitionen in die Zukunft eingehalten werde. Er halte null Prozent Neuverschuldung im Jahr 2021 für realistisch.

Punktuelle Sparmöglichkeiten gäbe es etwa bei den Ermessenausgaben in den Ressorts. "Wir wollen in Niederösterreich keine Budgetbelastung durch Maßnahmen des Bundes", stellte Schnabl unter Hinweis auf Mehrkosten durch den abgeschafften Pflegeregress, Kürzungen beim AMS und die Diskussion um die AUVA klar. Das Auftreten der Länder müsse geschlossen quer durch die Parteien gehen, verwies Schnabl auf die nächste Landeshauptleute-Konferenz.

Nach den Worten von Hundsmüller sei den Sozialdemokraten zur Entlastung der Pendler ein 365-Euro-Jahresticket ein großes Anliegen. Bis Jahresende soll ein Finanzierungskonzept ausgearbeitet werden. Unter anderem durch Taktverbesserungen sollte der Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr attraktiviert werden. An weiteren möglichen Maßnahmen verwies er auf das Beispiel Kärnten, wo Jugendliche bis 18 Freifahrt hätten.

Im Gesundheitsbereich geht es um eine breite Palette

Im Gesundheitsbereich gehe es um eine breite Palette: von der raschen, flächendeckenden Versorgung über Prävention und work life balance bis zur Entlastung der Spitalsambulanzen und Nachbesetzung von allgemeinmedizinischen Praxen.

Hundsmüller verwies darauf, dass mehr Jungärzte nach der Ausbildung in die Facharztschiene drängen würden - und auch darauf, dass sich laut der Ärztekammer 2015/2016 von 1.218 ausgebildeten Jungmedizinern 460 und damit 38 Prozent des Jahrgangs nicht eintragen ließen, weil sie Österreich in Richtung Nachbarländer verlassen hätten. Die SPÖ schlage daher vor, in Niederösterreich 15 bis 20 Millionen Euro für zusätzliche Ausbildungsplanstellen in die Hand zu nehmen.