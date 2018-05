Mit 617.000 Beschäftigen verzeichnet der Arbeitsmarkt in Niederösterreich einen neuen Beschäftigungsrekord. Außerdem wird die niederösterreichische Wirtschaft 2018 um 3,3 Prozent – und damit um 0,5 Prozent stärker als österreichweit – wachsen. Infolge werde die bereits rückläufige Arbeitslosigkeit weiter sinken, so VP-Landesrat Martin Eichtinger.

Dass der Trend nachhaltig sei, untermauern mehrere Gründe: Die Zahl der offenen Stellen (derzeit 1.400) sowie der Lehrstellen (derzeit 685) steigt und die Verbesserungen am Arbeitsmarkt machen sich auch in den schwierigen Bereichen am Arbeitsmarkt – wie beispielsweise Jugendarbeits- und Langzeitarbeitslosigkeit – bemerkbar. Trotz dieses positiven Ausblicks „wird es 2019 keine Einsparungen bei der Arbeitsmarktförderung geben“, versichert Eichtinger und spricht dabei unter anderem Projekte wie der Weiterbildungs-Scheck oder das Beschäftigungsprojekt GemA für ältere Arbeitssuchende an.

„Kein Platz für Fundamentalopposition“

„Die Entwicklung des NÖ Arbeitsmarktes ist äußerst erfreulich“, sagt auch VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Im Hinblick auf die von der SPNÖ gestellten Forderungen bei Wochenarbeitszeit und Arbeitszeitflexibilisierung appelliert er „sachlich und fachlich zu argumentieren“. „Bei der Arbeit für Niederösterreich findet sich kein Platz für die Fundamentalopposition der Bundes-SPÖ“, so Ebner weiter.

Eine generelle Wochenarbeitszeitreduktion auf 30 Stunden „ist nicht nur gefährlich, sondern brandgefährlich“. Das zeige sich am Beispiel Frankreich, wo sich die positiven Auswirkungen, die man sich mit der Arbeitszeitverkürzung von 39 auf 35 Stunden erhofft habe, nicht bewahrheitet hätten. Außerdem, so Ebner, bedeute eine Arbeitszeitflexibilisierung kein Zwölf-Stunden-Arbeitstag fünf Mal die Woche. „Sondern, dass man sich die Woche so einteilen könnte, das man einen zusätzlichen freien Tag erhält. Das würde einen Tag weniger pendeln, einen Tag mehr Zeit für die Familie und einen Tag weniger Kinderbetreuung bedeuten“, betont Ebner.