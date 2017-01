Im Jahr 2012 war die damalige VP-Justizministerin Beatrix Karl durch die Bundesländer gereist, um die Schließung von Bezirksgerichten zu präsentieren. Darunter auch einige Standorte in Niederösterreich. In drei Fällen hat ihr Nachfolger Justizminister Wolfgang Brandstetter nun gegen diesen „Karl-Plan“ entschieden. Die Bezirksgerichte Waidhofen an der Ybbs, Haag und Purkersdorf bleiben bestehen.

Wobei Purkersdorf schon seit langem außer Streit gestanden ist. Waidhofen und Haag hingegen werden erst jetzt wieder eigene Standorte für Bezirksgerichte. Der Entwurf für die notwendige Verordnung der Bundesregierung wurde dem Land Niederösterreich bereits vorgelegt, die Zustimmung der Landesregierung wird zeitnah erfolgen. Wirksam wird das Ganze mit 1. September, womit Niederösterreich dann 26 Bezirksgerichts-Standorte aufweist.

Im „Karl-Plan“ war vorgesehen gewesen, das Bezirksgericht Amstetten baulich aufzuwerten und dort die beiden anderen Bezirksgerichte zusammenzuführen. Seit dem Jahr 2014 wurden Waidhofen und Haag auch nur noch als zwei Nebenstellen des Bezirksgerichtes Amstetten geführt. Schon bei seinem Amtsantritt war Justizminister Wolfgang Brandstetter diese Lösung als nicht sinnvoll erschienen. Nicht zuletzt wegen der Kosten, die der Ausbau in Amstetten mit sich gebracht hätte.

"Es gibt nun wieder eine Struktur der Bezirksgerichte"

Deswegen hält Minister Brandstetter die jetzige Entscheidung auch aus „gesamtökonomischer Sicht“ für die bestmögliche. Und: „Es gibt nun wieder eine Struktur der Bezirksgerichte, die im Interesse der Bürgerinnen und Bürger liegt. Mit der Unterstützung der Gemeinden Waidhofen an der Ybbs und Haag ist es gelungen, ein Behördenmodell zu entwickeln, das echte Vorteile für die Nutzerinnen und Nutzer bringt“, so Brandstetter. Wobei er vor allem auf die bauliche Ausstattung, etwa die Barrierefreiheit, sowie das Service-Center, das nun eingerichtet werden kann, verweist.

Zufrieden mit der Entscheidung des Ministeriums zeigte sich auch VP-Landeshauptmann Erwin Pröll. Pröll: „Bezirksgerichte sind wichtige Anlaufstellen bei allen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Justiz. Diese Entscheidung ist damit auch ein weiterer Beitrag zum Ausbau der Lebensqualität und des Bürgerservice in den beiden Gemeinden sowie in der gesamten Region.“ Für ihn ist die Erhaltung von Waidhofen und Haag auch ein Schritt zur Stärkung des ländlichen Raums.

Als diese Struktur der Bezirksgerichte im Bezirk Amstetten in der Vorwoche zwischen Brandstetter und Pröll fixiert wurde, waren auch die beiden Bürgermeister Werner Krammer (Waidhofen) und Lukas Michlmayr (Haag) anwesend.