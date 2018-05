Niederösterreichs Eltern müssen sich wie die Mütter und Väter in den acht anderen Bundesländern darauf einstellen, dass es heuer im Herbst noch keine einheitliche Regelung für Herbstferien geben wird. Im Ressort von Bildungsminister Heinz Faßmann wurde der NÖN erklärt, dass es im kommenden Schuljahr 2018/19 – und somit im Herbst dieses Jahres – definitiv keine bundesweit einheitlichen Schulferien rund um den Nationalfeiertag und Allerheiligen geben wird. ÖVP und FPÖ haben sich bei ihrer Regierungseinigung im Dezember 2017 für auf Ferien schon im Herbst 2018 ausgesprochen.

Nun wird aber im kommenden Schuljahr die Entscheidung, ob und welche Ferientage es Ende Oktober/Anfang November geben wird, weiter autonom von den Schulen entschieden. Ziel bleibt aber, dass Lehrer in der Zeit der Herbstferien nicht frei haben sollen, sondern Fortbildung machen müssen. Vorarlberg hat bereits einheitliche Herbstferien.

Die autonome Festlegung bereitet gerade Eltern aus Niederösterreich, deren Kinder in Wien in die Schule gehen, immer wieder Terminprobleme. Gleiches gilt für jene Fälle, in denen die Kinder unterschiedliche Schulen im selben Bundesland besuchen. Das ist ein Hauptgrund, warum die türkis-blaue Koalition eine bundesweit geltende Lösung finden will.

Lehrer- und Elternvertreter werden die Gespräche über Herbstferien einbezogen

Fest steht für Ressortchef Faßmann, wie in seinem Ministerium bekräftigt wurde, dass die Schulpartner in die Beratungen über einheitliche Herbstferien eingebunden werden. Schulexperten sehen diesen Gespräch mit einiger Spannung entgegen. Vor allem von Lehrerseite werden teilweise Einwände gegen ein Abgehen von einer autonomen Ferienregelung erwartet.

Ein Mitgrund dafür, warum der Start für einheitliche Herbstferien nicht mehr 2018, sondern frühestens 2019 erfolgen wird, ist, dass Bildungsminister Faßmann in diesen Wochen ohnehin alle Hände voll zu tun hat, um andere Schulprobleme zu lösen.

Das gilt speziell für die Einführung eigener Deutschklassen für Schüler mit Sprachdefiziten bereits am dem Schulbeginn im kommenden Schuljahr 2018/19. Dieses Vorhaben zählt zu einem der Prestigeprojekte von Bundeskanzler ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und Vizekanzler FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache, die damit den Deutschunterricht in eigenen Förderstunden vor allem für Ausländerkinder vorantreiben wollen.

Deutschklassen haben im neuen Schuljahr Vorrang

Die gesetzlichen Weichen für die Deutschklassen werden kommende Woche im Nationalrat gestellt. Danach müssen an den Schulen selbst noch vor den Sommerferien die Vorkehrungen für Deutschklassen geschaffen werden, wenn es zumindest acht Kinder mit Sprachdefiziten gibt.

Außerdem hat Bildungsminister Faßmann ein weiteres, umfangreiches Schulpaket angekündigt. Dieses sieht unter anderem die Rückkehr zur Notengebung in den Volksschulen vor. Daneben geht es auch um Änderungen in den Neuen Mittelschulen (NMS).