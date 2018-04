Der Konflikt um den Bestand der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) hält unvermindert an. Wiens Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres und Unfallchirurgen stemmen sich gegen eine Zerschlagung der AUVA mit negativen Folgen für Unfallkrankenhäuser und Unfallopfer. Ein Schließen der sieben UKH in Österreich hätte sofort Proteste der Patienten zur Folge, wurde am Montag in Wien betont.

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hatte den Streit angeheizt mit der Aussage, sie erwarte nicht, dass die AUVA die 500 Millionen Euro heuer einsparen könne, deswegen werde es zur Auflösung kommen. Am Wochenende versuchte sie mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu beruhigen, es würden keine Spitäler geschlossen und es gehe um Strukturreformen.

Ärtzechef und Unfallchirurgen warnen, dass die ausgezeichnete Versorgung von Unfallopfern gefährdet werde. 500 Millionen seien bei einem Budget von 1,4 Milliarden Euro nicht ohne Leistungsreduktionen möglich.

330.000 Patienten nach Freizeitunfällen

Würden Freizeitunfälle nicht mehr in UKH, sondern in anderen Spitälern behandelt, erhöhe dies dort die Kosten. "Woher das Geld kommt, interessiert mich als Unfallopfer nicht", formulierte Szekeres drastisch. Immerhin 330.000 Patienten wären von einer solchen Verlagerung betroffen

Die Entwicklung müsste nach Ansicht der Unfallchirurgen in die andere Richtung mit "Traumanetzwerken" wie in Deutschland für eine nachhaltige Versorgung gehen. Vorschläge würden aber von der Politik ignoriert.