Jetzt scheiden sich auch innerhalb der ÖVP-Arbeitnehmer und schwarzen Christgewerkschafter die Geister an der Allgemeinen Unfallsversicherungsanstalt (AUVA). Die rechte Hand von Wolfgang Sobotka im Landes-ÖAAB, Niederösterreichs ÖAAB-Landesgeschäftsführerin und Bundesrätin Sandra Kern, knöpfte sich am Donnerstag die nicht näher genannten „Neinsager und Querschießer“ vor.

Kern stärkte demonstrativ dem ÖVP-Klubobmann im Parlament und ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger den Rücken. Sie trat für eine Zusammenlegung von 21 auf fünf Sozialversicherungen ein, eine davon müsse die AUVA sein.

Damit geißelte die Niederösterreicherin Kern den Geschäftsführer der Wiener Christgewerkschafter (FCG), Fritz Pöltl. Denn dieser hatte zuvor in einer Aussendung ÖAAB-Chef und ÖVP-Fraktionschef Wöginger in selten scharfer Weise öffentlich kritisiert. Von einem Arbeitnehmervertreter wie Wöginger hätte er sich erwartet, dass er die Folgen einer Einsparung von 500 Millionen Euro oder 40 Prozent des AUVA-Budgets im Sinne der Arbeitnehmer erst einmal hinterfragt, „statt einer unsinnigen FPÖ-Forderung einfach auf den Leim zu gehen“, ätzte Pöltl.

Noch sei es Zeit, den „völligen Unsinn“ im Regierungsprogramm zu korrigieren. Wöginger hatte zuvor zwar das Schließen der sieben Unfallkrankenhäuser in Österreich ausgeschlossen, aber den Plan von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) für Reformen in der AUVA und Fusionen in der Sozialversicherung bis Ende 2018 vehement befürwortet.

Antrag gegen Sparpläne bei der AUVA

Gegenwind für Wöginger und die ÖVP in der Bundesregierung kommt aber nicht nur von schwarzen Wiener Arbeitnehmervertretern, sondern auch von der ÖAAB-FCG-Fraktion in der steirischen Arbeiterkammer. In der Steiermark wurde ein Antrag „Hände weg von der AUVA“ der bürgerlichen Fraktion bei der Vollversammlung der steirischen AK einstimmig beschlossen.

AK-Vizepräsident Franz Gosch (ÖAAB-FCG) lehnte außerdem die im türkis-blauen Regierungspakt vereinbarte Einsparung von 500 Millionen Euro durch eine Senkung der Beiträge der Unternehmen zur AUVA von 1,3 auf 0,8 Prozent des Bruttolohns für alle Beschäftigten in Österreich ab, weil dies die Existenz der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt gefährde. Die Bundesregierung und die Sozialministerin werden aufgefordert, von den Kürzungen Abstand zu nehmen.

Menschenkette bei Unfallkrankenhaus

Zuvor hatte sich schon der ebenfalls von den schwarzen Arbeitnehmervertretern gestellte Tiroler AK-Präsident Erwin Zangerl gegen das Vorhaben der Bundesregierung gestemmt. Auf SPÖ-Seite gehen nicht nur bei den Gewerkschaftern und AUVA-Betriebsräten die Proteste weiter. Die SPÖ Wien-Meidling veranstaltete eine Menschenkette beim UKH Meidling, um gegen die AUVA-Sparpläne zu demonstrieren

Bei einer Betriebsversammlung in der AUVA-Zentrale in Wien wurden inzwischen vorsorglich gewerkschaftliche Maßnahmen beschlossen, solange die geplanten Maßnahmen der Regierung aufrecht blieben. In Niederösterreich wird von der AUVA das Rehab-Zentrum Weißer Hof bei Klosterneuburg betrieben.