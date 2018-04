Beim Koalitionspartner ÖVP treiben die Pläne die Arbeitnehmervertreter auf die Barrikaden, was ÖVP-Klubchef ÖAAB-Obmann Wöginger unter Druck bringt.

Die Geister, die sie rief, wird Sozial- und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) nicht mehr los. Seit die FPÖ-Ressortchefin in der Vorwoche erklärt hat, sie rechne mit der Auflösung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA), ist bei ihr und in der Koalition Feuer am Dach. Hartinger-Klein ist seither bemüht zu beruhigen, dass keines der sieben Unfallkrankenhäuser der AUVA geschlossen werde und es ihr nur um mehr Effizienz und Reformen gehe.

Der unangenehme Nebeneffekt ihrer Aktion war, dass vor allem auch schwarze Arbeitnehmervertreter aus dem ÖAAB und den Christgewerkschaftern Protest gegen eine „Zerschlagung“ und Fusion der AUVA eingelegt haben. Mittendrinnen steht dabei August Wöginger, Vertrauter von Bundeskanzler Sebastian Kurz, ÖVP-Klubobmann im Parlament, langjähriger ÖVP-Sozialsprecher und auch Bundesobmann des ÖVP-Angestelltenbundes (ÖAAB).

Hartinger-Klein nahm Verunsicherung in Kauf

Schuld an dem Schlamassel ist allerdings Sozialministerin Hartinger-Klein. Statt von vorneherein öffentlich klar zu kommunizieren, warum sie jetzt bei der Auflösung der AUVA in ihrer bisherigen Form so aufs Tempo drückt, nahm sie die Verunsicherung vieler Patienten und Versicherter in Kauf.

Denn diese befürchten, dass die von der türkis-blauen Bundesregierung verlangten Einsparungen von 500 Millionen Euro bei einem Gesamtbudget von 1,4 Milliarden Euro nur durch Leistungskürzungen und das Schließen von Unfallkrankenhäusern und Rehab-Zentren wie dem Weißen Hof bei Klosterneuburg möglich sei. Schließlich gab sie via ORF-Fernsehen sogar eine Bestandsgarantie für diese AUVA-Einrichtungen ab.

Ein gefundenes Fressen für die roten Gewerkschafter

Für die roten Gewerkschafter (FSG) war das Vorgehen der Ministerin in Sachen Einsparungen und Veränderungen bei der Unfallversicherungsanstalt hingegen Wasser auf die Mühlen. Denn die FPÖ-Ministerin ist wegen der geplanten Reform des Arbeitslosengeldes und der Einstellung der Aktion 20.000 für ältere Arbeitslose ohnehin schon seit Beginn 2018 die Buhfrau für die roten Arbeitnehmervertreter in ÖGB und Arbeiterkammer.

Dazu kommt, dass der Protest gegen Hartinger-Klein ein Instrument ist, damit sich im Hintergrund der designierte neue ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, der bisher Chef der Privatangestelltengewerkschaft (GPA-DJP) ist, und die künftigen Arbeiterkammerpräsidentin und bisher – österreichweit kaum bekannten – nunmehrigen Ex-ÖGB-Frauenchefin Renate Anderl ist, die 2019 AK-Wahlen zu schlagen hat.

Im Gegensatz zum äußerst holprigen Start der SPÖ als Oppositionspartei machten die SPÖ-Gewerkschafter sofort gegen die „Zerschlagung“ der AUVA mobil. Die GPA ist als Angestelltengewerkschaft für die AUVA-Bediensteten mitzuständig. Flugblattaktionen, Kundgebungen vor Unfallkrankenhäusern und selbst angedrohte Streiks als letztes Mittel waren die Folge.

Die Bundesländer wurden überrollt

Die FPÖ, die seit Oppositionszeiten nie ein Hehl aus ihren Fusionsplänen in der Sozialversicherung gemacht hat und nun mit Hartinger-Klein die zuständige Gesundheits- und Sozialministerin stellt, hat allerdings den Koalitionspartner ÖVP damit in Teufels Küche gebracht. Zwar hat auch ÖVP-Obmann Sebastian Kurz im Nationalratswahlkampf Fusionen das Wort geredet.

Aber jetzt muss er als Bundeskanzler davon sowohl die mit mehr Macht ausgestatteten eigenen ÖVP-Landeshauptleute wie Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und vor allem Tirols Landeschef Günther Platter von der Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen verbunden mit Machtverlust für die Länder überzeugen. Außerdem laufen auch schwarze Arbeitnehmervertreter Sturm gegen ein Ende der Selbstverwaltung durch die Sozialpartner, also Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter, in den Kassen und Sozialversicherungsanstalten.

Voran steht bei dem Protest zwar Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl, der sich auch gegenüber Kurz und der Bundes-ÖVP kaum ein Blatt vor den Mund nimmt. Unmut herrscht aber auch bei schwarzen Arbeitnehmervertretern etwa bei Beamtengewerkschafter Alfred Schöls aus Niederösterreich oder bei Wiener Arbeitnehmervertreter aus dem bürgerlicher Lager.

Schaden ist bereits angerichtet

Damit ist auch ÖVP-Klubobmann Wöginger durch Hartinger-Kleins Vorstoß tief in die Zwickmühle geraten. Denn der langjährige ÖVP-Sozialsprecher ist zugleich Bundesobmann des ÖAAB. Wöginger rückte zur Beruhigung auch der eigenen Leute, vor allem aber der Patienten und Versicherten aus und versicherte in den „Salzburger Nachrichten“, dass keine AUVA-Häuser geschlossen würden.

Gleichzeitig macht er deutlich, dass es mit den Bundesländern und damit mit den starken ÖVP-Landespolitikern jedenfalls noch Verhandlungen über Zusammenlegungen und Sozialversicherungsreform geben werde. Schließlich würden Neuerungen erst ab 2019 zum Tragen kamen. Aber den Schaden, den die blaue Ministerin mit ihrem Vorgehen angerichtet hat, konnte auch der ÖVP-Fraktionschef nicht mehr wiedergutmachen.