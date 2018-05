Im Konflikt um die Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger werden in den kommenden Tagen bis Mitte Mai die Würfel fallen. ÖVP und FPÖ halten daran fest, aus 21 Sozialversicherungsanstalten künftig maximal fünf, eventuell bei einer Auflösung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) nur vier Institutionen zu machen.

Nach NÖN-Informationen aus verlässlichen Quellen hat es in den vergangenen Wochen hinter den Kulissen intensive Beratungen der türkis-blauen Bundesregierung mit Vertretern betroffener Einrichtungen etwa der Unfallkrankenhäuser der AUVA sowie externen Fachleute im Sozialversicherungswesen gegeben. Die Reformpläne haben beträchtlichen Zündstoff.

Klar ist aber, dass die Umsetzung der Kassenreform zwar jetzt begonnen wird, dass diese aber „nicht von heute auf morgen“ erfolgen kann. „Das geht nur sukzessive“, wird der NÖN zur Beruhigung der Diskussion aus Verhandlerkreisen versichert.

Was für die Umsetzung der Fusionspläne spricht, ist der Umstand, dass Bundeskanzler ÖVP-Obmann Sebastian Kurz mit seinem gemeinsamen Auftritt bei einer Pressekonferenz mit Vizekanzler FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache keinen Zweifel gelassen hat, dass er diese durchziehen will. Er muss dafür aber noch den Sanktus der ÖVP-Landeshauptleute einholen. Als Hauptknackpunkt gilt die künftige Finanzierung und Finanzhoheit.

O AUVA-Auflösung: Im Hinblick auf mehr Effizienz und Zusammenarbeit im Gesundheitswesen gebe es „gute Argumente“, die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt mit den Krankenkassen zu verschmelzen, wurde der NÖN erklärt. Aufgrund der Reduktion der Zahl der Arbeitsunfälle, für die die AUVA einst eingerichtet wurde, ist es mittlerweile so, dass bis zu 90 Prozent der Patienten in den sieben Unfallkrankenhäusern der AUVA Opfer von Freizeitunfällen sind. Einer der Fachleute, der namentlich nicht genannt werden will, fasst die Entwicklung so zusammen: „Die AUVA ist seit Jahrzehnten missbraucht worden.“ Denn in Wahrheit werden für die Behandlung der Freizeitsportler die Betriebe zur Kasse gebeten. Die AUVA wird nämlich aus den Beiträge der Unternehmen zur Allgemeinen Unfallversicherung gespeist. Diese sollen laut dem Regierungsplan von 1,3 auf 0,8 Prozent des Bruttolohns reduziert werden.

„Kein zwingendes Bedürfnis für eine eigene Unfallversicherungsorganisation“

O Neuer, alter Reformplan: Die Überlegungen zur Abschaffung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt sind keineswegs völlig neu. Schon vor rund 30 Jahren hat Alois Dragaschnig, der damalige Chef des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, unter dessen Dach die 21 Anstalten versammelt sind, die weitere Existenz der AUVA in Frage gestellt. In einem der NÖN vorliegenden Reformkonzept hat Dragaschnig festgestellt, dass es in erheblichen Bereichen zu einer „Doppelversorgung“ komme: „Funktionell gesehen entspricht daher der Aufbau einer eigenen Unfallversicherungsorganisation keinem zwingenden sozialen Bedürfnis.“

O Unfallkrankenhäuser: Eine Schließung der sieben UKH in Österreich kommt für die Bundesregierung nicht in Betracht. Deswegen konnten beispielsweise ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger und auch Gesundheits- und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) schon mehrfach eine Bestandsgarantie für die Unfallkrankenhäuser abgeben. Die wahrscheinlichste Variante im Falle der Auflösung der AUVA ist, dass die Unfallkrankenhäuser dann den Bundesländern überantwortet werden. Das Geld dafür würde im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen Bund, Ländern und Gemeinden fließen.

Unfallverhütung und Arbeitsinspektorat künftig in einer Hand?

O Zusammenlegung von Unfallverhütung und Arbeitsinspektorat: Eine solche Kooperation gilt unter Fachleuten als sinnvoll. „Die Unfallverhütung war ausgesprochen erfolgreich“, wird mit Hinweis auf die sinkende Zahl an Arbeitsunfällen betont. Die Unfallvermeidung war bisher eine der Kernaufgabe der AUVA. Sie könnte mit dem Arbeitsinspektorat, das beim Sozialministerium angesiedelt ist, verknüpft werden. Schließlich dienen Kontrollen der Arbeitsinspektoren dazu, den Schutz der Beschäftigten am Arbeitsplatz zu verbessern. Bei einer Verbindung der beiden Aufgaben und Einrichtungen mit insgesamt rund 900 Mitarbeitern könnte die Effizienz in der Unfallverhütung weiter gesteigert werden.

O Unfallrenten: Die Abwicklung von Renten nach Arbeitsunfällen könnte mit der Pensionsversicherung, die jedenfalls als eigene Sparte im Rahmen der künftig fünf Sozialversicherungsträger erhalten bleibt, verschmolzen werden.

O Reha-Zentren: Unklar ist das weitere Schicksal der Rehabilitationszentren, darunter der Weiße Hof bei Klosterneuburg. Möglich wäre eine Eingliederung ebenfalls in die Pensionsversicherung, die schon jetzt eine Reihe von Rehab-Zentren führt. Es gibt aber auch großes Interesse privater Betreiber, was allerdings politisch wegen des erbitterten Widerstandes der Gewerkschaft, Betriebsräte und der SPÖ am heikelsten wäre.

O Fusion der Krankenkassen: Ziel der Regierung Kurz bleibt es, die neun Gebietskrankenkassen zu einer Bundesgesundheitskasse zusammenzuführen. Die neun Gebietskrankenkassen der Bundesländer und die neuen Ärztekammern in den Ländern haben dagegen jedoch am Karfreitag Ende März in Salzburg eine Vereinbarung abgeschlossen. Demnach soll die Finanzhoheit der Gebietskrankenkassen erhalten bleiben. Es geht damit vor allem um Macht und Einfluss in den Kassen.

Senioren dürfen in Krankenkassen mitreden, die SPÖ-Vermacht gerät ins Wanken

O Macht- und Mehrheitsverhältnisse: An der Selbstverwaltung der Kassen durch Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen wird von Regierungsseite nicht gerüttelt. Politisch höchst brisant ist aber, dass es im Zuge einer Reform zu einem Umsturz bei den Mehrheiten in den Gebietskrankenkassen kommen könnte – auch in Niederösterreich. So sollen auch die Senioren, die 5,1 Prozent ihrer Pensionen für die Krankenversicherung abliefern müssen, als Sozialpartner in die Gremien einziehen. Aufgrund der Stärkeverhältnisse würde je ein SPÖ- und ÖVP-Vertreter zum Zug kommen. Gleichzeitig würden die SPÖ-Arbeitnehmervertreter nach einer paritätischen Besetzung der Gremien ihre Vormachtstellung verlieren, weil auch verstärkt ÖVP- und teilweise FPÖ-Vertreter einrücken. Das hätte beträchtliche Umwälzungen zur Folge, nicht nur in der SPÖ-dominierten Wiener Gebietskrankenkasse. Auch in der niederösterreichischen Gebietskrankenkasse (NÖGKK) müsste die SPÖ um Obmannschaft und Vorherrschaft in der Kasse zittern.

In dieser Woche sind neue Verhandlungen über die AUVA und die Kassenreform angesetzt. Die Bundesregierung hat konkrete Entwürfe bereits für Mitte Mai in Aussicht gestellt.