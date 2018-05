Nur sieben von 1.170 Landesbeamten sind zwischen 2010 und 2015 regulär in Alterspension verabschiedet worden. Demnach haben über 99 Prozent der Beamtenschaft im Land bereits vor dem regulären Pensionsantrittsalter von 65 Jahren den Ruhestand angetreten, die meisten davon aufgrund diverser Sonderregelungen ohne Abschläge. Das zeigt einer jener Berichte des Landesrechnungshofs, die morgen in der dritten Landtagssitzung Schwerpunkt sein werden. „Es kostet die Niederösterreicher Milliarden Euro, ist unfair und keineswegs enkelfit“, resümiert Neos-Landessprecherin Indra Collini bei einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag.

Collini: „Licht ins Dunkle bringen“

Bei der Landtagssitzung wolle man sich deswegen für mehr Kontrolle und Transparenz stark machen. „Wir wollen Licht in den dunklen Landtag bringen. Denn Licht ist das beste Desinfektionsmittel gegen Steuergeldverschwendung“, meint die Landessprecherin. Derzeit würden nur zwei Drittel der Erkenntnisse des Rechnungshofs von politischer Seite behandelt und umgesetzt werden. Das sei zu wenig, meint Collini.

Neben der Forderung, den Vorsitz des Landesrechnungshofs an die Oppositionsparteien zu übergeben, und nicht wie bisher in der Hand der Regierungsparteien zu lassen, sind die Pinken auch für eine Ausweitung der Prüfkompetenz. Unterstützung dieser Forderung kommt von den Blauen. „Wir fordern, dass auch jene Gemeinden in Niederösterreich geprüft werden, die weniger als 10.000 Einwohner umfassen, sowie auch alle ausgelagerte Gesellschaften“, so FP-Klubobmann Martin Huber am Mittwochvormittag.

Ein weiterer Rechnungshofbericht, der am Donnerstag in der dritten Landtagssitzung behandelt werden wird, betrifft die Wohnbauförderung im Land. Die Anzahl der geförderten Einheiten sei rückläufig. Zudem gebe es keine Strategie, die der demografischen Entwicklung gerecht werde, so Collini. Auch der Bericht zur Sanierung der Sportstätten Klosterneuburg GmbH, der zahlreiche Missstände im „Happyland“ aufzeigte, wird Thema sein.