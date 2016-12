Niederösterreicher zuerst. Das ist die Prämisse der neuen Wohnbaurichtlinien, die Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in der Vorwoche präsentiert hat. Denn ab 1. Jänner 2017 werden ein Viertel der gemeinnützigen Wohnungen vom Land vergeben – und die Niederösterreicher werden dabei bevorzugt. Ein Beirat mit fünf Personen entscheidet über die Vergabe dieser Wohnungen.

Neben sozialen Kriterien soll erreicht werden, dass all jene Hilfe bekommen, die diese tatsächlich brauchen. Vor allem dem verstärkten Zuzug aus Wien will man laut Mikl-Leitner damit Herr werden. Außerdem wird der Wohnzuschuss für Bedürftige neu aufgestellt: Wer ab 1. Jänner 2017 einen Erst- oder Folgeantrag stellt, muss mindestens fünf Jahre ununterbrochen in Österreich gelebt haben.

500 Millionen Euro für Wohnbauoffensive

Aber nicht nur im sozialen Zusammenhang wird Blau-Gelb profitieren. Auch die Aufträge für den gemeinnützigen Wohnbau sollen in Niederösterreich bleiben: „Wir nutzen dabei den Spielraum aus, da wir nicht an das Bundesvergabegesetz gebunden sind, um niederösterreichische Betriebe zu bevorzugen. So wollen wir auch das Lohn- und Sozialdumping verhindern“, meint die Landeshauptmannstellvertreterin. Aktuell sind 5.000 gemeinnützige Wohneinheiten in Bau, und zwar in 512 der 573 Gemeinden des Landes. „Alleine heuer wurden rund 2.800 Wohnungen übergeben“, berichtet Manfred Damberger von der ARGE Wohnen.

Insgesamt werden rund 500 Millionen Euro vom Land in die Wohnbauoffensive investiert. Dazu gehört junges Wohnen ebenso wie betreutes Wohnen für Senioren. „Der Schwerpunkt im kommenden Jahr liegt aber darauf, mehr Eigentum zu schaffen. Denn das ist schließlich auch die beste Altersvorsorge“, so Mikl-Leitner.