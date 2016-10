Das bestehende Schulfach „Berufsorientierung“ in der siebten und achten Schulstufe der Neuen Mittelschulen soll um den Bereich „Wirtschaftsleben“ erweitert werden. Darüber hinaus soll in den allgemeinbildenden höheren Schulen das Fach „Berufsorientierung und Wirtschaftsleben“ in diesen beiden Schulstufen mit einer Wochenstunde verpflichtend eingeführt werden.

Diese Forderung an die Bundesregierung hat der NÖ Landtag in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig beschlossen. Ebenso wurde ohne Gegenstimme beschlossen, die Regierung aufzufordern, Lehrpläne an die Herausforderung durch die Neuen Medien anzupassen (Stichwort Industrie 4.0) sowie die Ausbildung der Pädagogen und die Ausstattung in den Klassenräumen dahingehend zu adaptieren.

„Die Anträge wären nicht nötig, das Bildungsministerium ist in dem Bereich auf Schiene“, meinte die SPÖ-Abgeordnete Ilona Tröls-Holzweber. „Wir vermissen das Tempo und den Nachdruck. Wir hätten diese Maßnahmen schon gestern gebraucht“, kontert Bettina Rausch von der ÖVP.