Er kündigte einen entsprechenden Landtagsbeschluss für den 18. Mai an. Die Änderung des Wahlrechts sei Teil einer geplanten Demokratiereform.

Im Burgenland dürfen Nebenwohnsitzer auf Landes- oder Gemeindeebene wählen, wenn sie nachweisen, dass ihr Wohnsitz den "wirtschaftlichen, beruflichen, familiären oder gesellschaftlichen Mittelpunkt" darstellt. Zwei der vier Kriterien müssen erfüllt werden. Nach dem geplanten Beschluss in der nächsten Landtagssitzung sollen Gemeinden ihren Zweitwohnsitzern ein Formular zuschicken, bei denen diese zutreffende Kriterien ankreuzen können.

ÖVP und SPÖ "in der Sache geeinigt"

Ziel sei es, dass jene Zweitwohnsitzer, die in Niederösterreich wohnen und sich mit dem Land identifizieren, wahlberechtigt sind, gleichzeitig wolle man Manipulation verhindern. Mit diesem Schritt entspreche man einem Wunsch des Landesverwaltungsgerichts, so Schneeberger. Für die Landtagswahl 2018 sollen bereits die neuen Richtlinien gelten. ÖVP und SPÖ haben sich laut Schneeberger "in der Sache geeinigt", jetzt gehe es um die Formulierung. Die anderen Parteien werden informiert, so der Klubobmann.

In Niederösterreich waren 2013 rund 1,28 Millionen Bürger zur Nationalratswahl aufgerufen. Bei der Landtagswahl 2013 waren es 1,40 Millionen, also zehn Prozent mehr, und bei der Gemeinderatswahl 2015 sogar 1,52 Millionen - fast 20 Prozent mehr. Im Burgenland weicht die Zahl der Wahlberechtigten zwischen Bundes- und Gemeindewahlen um rund zehn Prozent ab, hieß es im "Kurier"-Bericht. In Niederösterreich hatten zuletzt nach Wahlen immer wieder Personen, die in mehreren Gemeinden ihre Stimme abgaben, und fragwürdige Zweitwohnsitze für Aufregung gesorgt.

Anfang Juli soll dann laut Schneeberger der zweite Teil des geplanten Demokratiepakets beschlossen werden. Dieser bezieht sich auf eine Stärkung der Minderheitenrechte im Landtag.