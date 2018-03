Sparkurs im Budget 2018/19 und vor allem im Sozialbereich, aber mehr Geld für die Parteien: Diese fatale Optik wollen die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ nicht riskieren.

Bundeskanzler ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und Vizekanzler FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache haben daher in einer gemeinsamen Stellungnahme am Dienstag erklärt, die im April bevorstehende automatische Erhöhung der Parteienförderung auf Bundesebene für dieses Jahr auszusetzen. Die hätte die Steuerzahler einen zweistelligen Millionenbetrag mehr gekostet.

„Wir wollen im System sparen, und dazu sollen auch die Parteien einen Beitrag leisten“, stellte Kurz fest. In Österreich wird freilich auch so eine der höchsten Parteienförderungen in Europa gewährt. Es sei daher angebracht, die fünfprozentige Erhöhung einzusparen, assistierte Strache.

SPÖ will auch Begrenzungen

Der SPÖ reicht das allerdings nicht. Die Partei mit ihrem Vorsitzenden Ex-Bundeskanzler Christian Kern drängt darauf, nicht nur auf die heurige automatische Erhöhung zu verzichten. Es sollte weitere Verschärfungen geben. Dazu zählt für Kern eine Begrenzung der Parteispenden mit höchstens 20.000 Euro und eine strengere Begrenzung der Wahlkampfkosten. Beides hatte der SPÖ-Chef auch schon im Wahlkampf verlangt. Dann sei man auch bereit, dem Aussetzen der höheren Parteienförderung zuzustimmen.