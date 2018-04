Seit vermehrten Wölfe gesichtet wurden und Niederösterreichs Jäger Schwierigkeiten mit zu vielen Tieren beklagt haben, ist die Problematik um die Wölfe in aller Munde. Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) schlägt insbesondere vor, dass sich die an sich zuständigen Bundesländer in Sachen Wölfe besser abstimmen. Damit antwortete sie auf eine parlamentarische Anfrage der Neos, die auf einen eigenen „Wolfsgipfel“ abgezielt hatte. Die Ressortchefin verwies außerdem darauf, dass sich ihr Ressort der Sensibilität des Themas „Beutegreifer“ und speziell der Wölfe bewusst sein.

In der Antwort auf die Neos, die der NÖN vorliegt, dass es zu den Themen Naturschutz, Jagd und Landwirtschaft einen viele Veranstaltungen geben, bei den Schwierigkeiten und Frage zu Wölfen in Österreich diskutiert würden. Dazu seien auch Vertreter österreichischer Nachbarländer, von Nicht-Regierungsorganisationen sowie der Universität eingeladen gewesen.

Schutzstatus steht gegen „Wölfe-Freihaltezonen“

Köstinger dämpft allerdings die Erwartungen auf drastische Einschränkungen für Wölfe, etwa auch am Truppenübungsplatz in Allentsteig im Waldviertel. Denn die Einrichtung eigener Freihaltezonen für Wölfe sei mit dem Schutzstatus dieser Tiere „nicht vereinbar“, teilte sie in ihrer Antwort und die Neos im Nationalrat jetzt mit.

Was den Umgang mit Wölfen betrifft, so gibt es seit dem Jahr 2012 einen sogenannten „Managementplan“ für „verhaltensauffällige“ sowie kranke Tiere. Eine Aktualisierung dieses Plans solle „zeitnah“ erfolgen. Wölfe seien demnach streng zu schützende Tiere. Von deren Schutz könne nur in bestimmten, begründeten Einzelfälle abgegangen werden, stellte die Landwirtschafts- und Umweltministerin fest.

Verstärkte Überwachung durch ein eigenes Monitoringsystem

Köstinger spricht sich aber für eine verstärkte Überwachung von Wölfen in (Nieder)Österreich aus. Ein entsprechendes Monitoringsystem sei „unabdingbare Basis“ für den weiteren Umgang mit Wölfen und künftige Projekte, kündigte die ÖVP-Politikerin an.

Entschädigungen, wenn landwirtschaftliche Nutztiere wie etwa Schafe gerissen werden, sind grundsätzlich Ländersache. Ihr Ministerium habe sich im Vorjahr exemplarisch nach der Höhe von Entschädigungen in den Bundesländern erkundigt, Diese seien zwischen 100 und 800 Euro pro Tier gelegen, teilte sie mit. Einen Gesamtüberblick über die tatsächlich ausbezahlten Entschädigungssummen habe ihr Ministerium aber nicht, betonte Köstinger.