Zum 70-jährigen Jubiläum heuer wurde das Bildungs- und Heimatwerk (BHW) einer Frischzellenkur unterzogen. In Zukunft wird das BHW zum BhW, das nur mehr als Bildungsorganisation mit dem Slogan „ Bildung hat Wert“ auftritt. Die Bereiche Heimat, Identität etc. werden in Schwesternbetriebe der Kultur.Region.NÖ eingegliedert.

Das war nur eine der Neuerungen, die bei der Zukunftsenquete im Landtagssitzungssaal in St. Pölten den über 200 Delegierten präsentiert wurde. Der Fokus des BhW liegt in Zukunft also bei der modernen Erwachsenenbildung und dabei vor allem im Ehrenamt. „Das birgt viele Chancen für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen“, betonte VP-Landesrat Karl Wilfing.

Bildung braucht Vorbilder

„Blickpunkt Deutsch“ als Hilfe zur Integration, Jugendcoaching, Bildungsberatung und Barrierefreiheit sind auch die Schwerpunkte des BhW, das in über 100 Gemeinden in Niederösterreich aktiv ist. „Wenn Wertschätzung gegeben wird, dann hat Bildung ihren Wert in der Gesellschaft. Das geht nur regional“, betonte Psychotherapeutin Rotraud Perner. „Bildung braucht aber auch Vorbilder. So leistet das BhW mit den Veranstaltungen im Land einen wichtigen Beitrag für ein soziales Miteinander“, brachte es die Referentin auf den Punkt.

Wie Bildungsexperten betonten, muss Bildung weiter „sexy sein“, um wahrgenommen zu werden und so den Wissensdurst bei den Menschen zu wecken. Soziale Medien können dabei auch sehr hilfreich sein.