Es wäre ein Grund zum Jubeln für viele Eltern in Niederösterreich: Die Nachhilfe für Schüler von Neuen Mittelschulen (NMS) oder allgemeinbildenden höheren Schulen soll in den Ferien kostenlos sein. Und zwar in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch sowie einer möglichen weiteren lebenden Fremdsprache wie Französisch.

Damit sollen die Schüler ihre Nachprüfungen im Herbst bestehen und etwaige Defizite reduzieren können. So lautet zumindest das Vorhaben, für das die SPÖ in Niederösterreich nun ein Konzept erarbeiten möchte.

Franz Schnabl will bis zur Budgeterstellung ein Konzept für Gratis-Nachhilfe vorlegen. | Käfer

Für 2019 soll die Gratis-Nachhilfe bereits im Budget vorgesehen sein. Deshalb drängt die Zeit. Denn dieser Entwurf der SPÖ soll rechtzeitig zur Budgeterstellung in der ersten Mai-Woche mit der ÖVP verhandelt werden. Wie die Mehrheitspartei ÖVP betont, gibt es allerdings keinerlei Umsetzungsbekenntnis im Arbeitsübereinkommen dafür. Und: „Die Materie fällt auch nicht in die Zuständigkeit von Schnabl oder Königsberger-Ludwig“, erklärt ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Das hindert aber die SPÖ nicht daran, einen Vorschlag zu bringen. Landeshauptmann-Stv. Franz Schnabl will bereits diesen Sommer ein Pilotprojekt in Mistelbach und im Mostviertel starten. Dafür sind die Standorte St. Valentin, Haag, Amstetten, Scheibbs, Wieselburg und Ybbs im Gespräch.

Über die Finanzierung und Umsetzung des Pilotprojektes, das selbstredend noch nicht im Budget für 2018 verankert war, herrschte vorerst Rätselraten. Gegenüber der NÖN bringt Schnabl etwas Licht ins Dunkel: Das Modell soll über eine Trägerorganisation, konkret die Volkshochschule (VHS) abgewickelt werden. Die VHS hat bereits in der Vergangenheit Nachhilfekurse angeboten, aber natürlich nicht kostenlos. Gehalten werden die Nachhilfestunden von Lehrern, die in den Ferien etwas dazuverdienen wollen. Unterrichtet werden mehrere Schüler gleichzeitig. „Es muss aber pädagogisch sinnvoll sein“, so Schnabl. Auf jeden Fall sitzen weniger Kinder gemeinsam im Nachhilfeunterricht als normal in einer Klasse sitzen.

Schnabl schätzt Kosten auf unter 100.000 Euro

Bleibt die Gretchenfrage der Finanzierung. Laut Schnabl soll der Pilotversuch zwischen 25.000 und 40.000 Euro kosten und von Bedarfsmitteln aus seinem oder einem anderen roten Ressort finanziert werden. Damit wären rund 15 Unterrichtsstunden pro Kind gedeckt. Im Vorjahr beliefen sich die Kosten bei VHS-Nachhilfekursen im Mostviertel auf 27.000 Euro.

Dass der Run auf Kurse, die gratis zu bekommen sein werden, aber ungleich höher sein wird, ist da noch nicht berücksichtigt. Und sollte die Gratis-Nachhilfe zur Dauereinrichtung werden, sind wohl ganz andere Kostendimensionen zu erwarten. Dennoch denkt Schnabl, dass sich der Finanzierungsbedarf des Landes für die Gratis-Nachhilfe unter einem sechsstelligen Betrag bewegen wird.

Das scheint sehr niedrig bemessen. Laut einer Studie der Arbeiterkammer Niederösterreich aus dem Jahr 2017 hat jedes fünfte Kind in Niederösterreich Nachhilfe in Anspruch genommen – allerdings über das gesamte Jahr gesehen. Das sind rund 34.000 Schülerinnen und Schüler.

Die Studie sagt auch, dass Eltern von 5.000 weiteren Schülern auch gerne eine bezahlte Nachhilfe in Anspruch genommen hätten, diese aber für sie zu teuer war. Der Gesamtbedarf liegt also bei 39.000 Schülern.

Im Durchschnitt kostet die Nachhilfe pro Schüler und Jahr rund 540 Euro. Hochgerechnet fallen für die Eltern laut Studie damit jährlich insgesamt 16 Millionen Euro an Kosten für die externe Nachhilfe in Niederösterreich an.