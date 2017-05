Die besten Jung-Redner aus NÖ.800 Jugendliche konnten heuer beim NÖ Jugendredewettbewerb des Landesjugendreferates in 17 regionalen und landesweiten Einzelveranstaltungen ihr Talent unter Beweis stellen. „Der Jugendredewettbewerb ist jedes Jahr ein besonderer Grund, stolz auf das Talent der niederösterreichischen Jugendlichen zu sein“, betonte Landesrat Karl Wilfing, der auch Katja Böhm (Bild) von der HLUW Yspertal gratulierte. Sie gewann in der Kategorie „Höhere Schulen Sprachrohr“ mit dem Thema „Selbstbewusstsein“. Von 20 bis 24. Mai treten die Sieger beim Bundeswettbewerb in Wien an.

| NOEN, NLK/Filzwieser