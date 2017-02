„Wer nichts kann, der macht eine Lehre – dieser Satz ist von Grund auf falsch, aber leider noch immer in den Köpfen verankert“, sagt Albert Scheiblauer, Vorsitzender der Jungen Generation NÖ, über das Image der Lehre. Die SPÖ NÖ möchte deshalb mit der Lehre 4.0 eine Bildungsoffensive starten. „Wir wollen dafür sorgen, dass die Lehre nicht ein ‚Notprogramm‘ für Auszubildende wird“, so Matthias Stadler, Vorsitzender der SPÖ NÖ.

Die Imagepolitur der Lehre soll durch zusätzliche Ausbildungen, beispielsweise zum Thema Digitalisierung, gelingen. Wenn der Lehrling diese oder andere Kompetenzen nicht im Lehrbetrieb erhält, soll er sich jene in einem anderen Unternehmen oder Ausbildungszentrum holen können. „Ausbildung mit modernster Technik, passendem Equipment und entsprechendem Personal ist für ein Unternehmen alleine kaum zu bewältigen“, erklärt Stadler.

Verpflichtendes Berufsorientierungsjahr

Weshalb die Weiterentwicklung vom dualen ins triale Ausbildungssystem ein logischer Schritt für eine Reformierung sei: „Ein Drittel Berufsschule, ein Drittel betriebliche Ausbildung, ein Drittel außerbetriebliche Ausbildung“, fordert Stadler. Die Schaffung von Bildungscampussen, an denen Ausbildung zu einer speziellen Fachrichtung für HTL, Berufsschule und Fachhochschule geballt an einem Ort angeboten wird, soll ebenso forciert werden.

In der Bildungsoffensive ebenfalls enthalten, ist ein verpflichtendes Berufsorientierungsjahr in der neunten Schulstufe vor dem Übergang in eine weitere Schule. „Erst wenn die Berufsinformation passt, kann auch eine richtige Entscheidung für den weiteren Weg gefällt werden“, so SPÖ-Bildungssprecherin Ilona Tröls-Holzweber. Im Berufsinformationsjahr sollen Schüler zusätzlich zum regulären Unterricht Berufsfelder, praktische Erfahrungen und ihre eigenen Stärken kennenlernen, um die Entscheidung für den weiteren Bildungsweg besser treffen zu können.