Am 2. Jänner 2017 tritt Elisabeth Ellison-Kramer die Nachfolge von Ralf Scheide als neue Botschafterin Österreichs in Ungarn an. In der Vorwoche war die 52-jährige Wienerin zum Antrittsbesuch in Niederösterreich zu Gast. Neben einem Arbeitsgespräch mit Landeshauptmann Erwin Pröll und weiteren Regierungsmitgliedern stand auch ein Besuch bei der Wirtschaftskammer sowie im NÖ Pressehaus am Programm.

„Es war ein gutes Gespräch mit Landeshauptmann Pröll. Thema waren vor allem die Beziehungen mit Ungarn und die wirtschaftlichen Entwicklungen. Niederösterreich ist ein wichtiger Partner Ungarns“, zog Ellison-Kramer ein kurzes Resümee.

"Ich freue mich auf interessante und vielfältige Tätigkeit"

Die Juristin, die zuletzt sechs Jahre lang als stellvertretende Sektionsleiterin im Außenministerium (Sektion IV, Rechts- und Amtshilfe) tätig war, zeigte sich im NÖN-Gespräch schon in Erwartung auf die neue Herausforderung: „Ich freue mich auf die interessante und vielfältige Tätigkeit. Es gibt eine Vielzahl von Themen, die für Österreich und Ungarn interessant sind und wo beide Länder bereits sehr intensiv zusammenarbeiten. Dazu zählt natürlich auch die Migration“, betont die Botschafterin in spe.

Österreich ist aber nicht nur ein wichtiger Handelspartner und großer Investor in Ungarn, es gibt aufgrund der Geschichte auch zahlreiche kulturelle Beziehungen. So wird zum Beispiel im kommenden Jahr am 13. Mai der 300. Geburtstag von Maria Theresia gefeiert, die in Ungarn und in Österreich eine außerordentlich bedeutende Persönlichkeit war.