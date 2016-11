25.000 Wahl-Helfer in 2.661 NÖ Wahllokalen .

In den 573 niederösterreichischen Gemeinden werden bei der Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl am 4. Dezember 25.000 Wahlhelfer in 2.661 Wahllokalen im Einsatz sein. Das Bundesland stellt mit 1,287.203 die meisten Stimmberechtigten, 3.527 mehr als bei der aufgehobenen Stichwahl vom 22. Mai.