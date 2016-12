Vier Wahllokale in Niederösterreich haben um 6.00 Uhr ihre Pforten geöffnet - drei in Euratsfeld und eines in Wiener Neustadt. Die meisten der insgesamt 10.292 Wahllokale sperren zwischen 7.00 und 8.00 Uhr auf. Geschlossen werden die letzten um 17.00 Uhr.

Erst dann dürfen erste Ergebnisse und Hochrechnungen veröffentlicht werden. Das vorläufige Endergebnis wird wie üblich rund um 19.30 Uhr erwartet. Aber es ist gut möglich, dass dann immer noch nicht feststeht, wer Heinz Fischer in der Hofburg nachfolgt.

Wahlkarten könnten Zünglein an der Waage sein

Denn es wurden 708.185 Wahlkarten ausgestellt - das entspricht 11,07 Prozent der 6,399.572 Wahlberechtigten. Es könnten also wieder die Briefwähler, deren Stimmen erst am Montag ausgezählt werden, den Ausschlag geben. Nämlich dann, wenn im vorläufigen Endergebnis Sonntagabend Hofer knapp über und Van der Bellen damit knapp unter 50 Prozent liegt.

So war es schon bei der Stichwahl am 22. Mai, die auf Anordnung des VfGH heute wiederholt wird. Damals holte Van der Bellen von Sonntag auf Montag - dank der Briefwähler - tüchtig auf und wurde letztlich mit 50,35 Prozent noch Erster. Damit hatte er auch gegenüber dem ersten Wahlgang vom 24. April sehr viel aufgeholt: Denn damals war Hofer - bei insgesamt sechs Kandidaten - mit 35,1 Prozent klar Erster vor Van der Bellen mit 21,3 Prozent.

Ab 10 Uhr fast 100 Prozent geöffnet

Seit 8.00 Uhr ist die Stimmabgabe für die Wiederholung der Hofburg-Stichwahl in vollem Gang. 9.551 der 10.292 Wahllokale - das sind 92,80 Prozent - sind jetzt für die Wahlberechtigten zugänglich. Um 10.00 Uhr sind es dann fast alle - abgesehen von 25 Sonderwahlsprengeln vor allem in Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern. Bald nach 8.00 Uhr schließen die ersten schon wieder ihre Pforten.

Nur zwischen 8.00 und 8.20 Uhr haben die Bewohner des Antoniusheimes im Kärntner Feldkirchen Zeit für die Stimmabgabe, zehn Minuten länger - bis 8.30 Uhr - die Häftlinge in der Justizanstalt Innsbruck.

In Innsbruck - in Heimen - sind auch jene vier Wahlsprengel eingerichtet, die als letzte um 13.30 Uhr aufsperren. Die meisten Wahllokale (5.309) haben schon seit 7.00 Uhr offen, um 8.00 Uhr kamen noch 3.288 auf einen Schwung dazu.

Wahlschluss um 17 Uhr

Die Schlusszeiten erstrecken sich - von 8.20 bis 17.00 Uhr - über eine längere Zeitspanne als die Öffnungszeiten. Die meisten Sprengelwahlbehörden (2.091) ziehen sich um 12.00 Uhr zur Stimmenauszählung zurück, ein ebenso beliebter Sperrtermin ist 16.00 Uhr. Da schließen 2.085 Wahllokale - nämlich die der meisten Landeshauptstädte.

In den zusammen 1.700 Wahllokalen in Wien, Innsbruck sowie den Gemeinden Wienerwald und Wolfsgraben in Niederösterreich sowie Ehrwald (Tirol) kann länger (bis 17.00 Uhr) gewählt werden, in Bregenz kürzer. Nicht nur in Bregenz, sondern in ganz Vorarlberg sperren die Wahllokale traditionell früh um 13.00 Uhr zu.

Um 17.00 Uhr ist - auch gesetzlich vorgeschrieben - österreichweit Wahlschluss. Wie vom Verfassungsgerichtshof in der Aufhebung der Mai-Stichwahl vorgeschrieben, veröffentlicht das Innenministerium erst um 17.00 Uhr die bis dahin ausgezählten Ergebnisse.

Zu diesem Zeitpunkt sollten rund 35 bis 40 Prozent der Stimmen in gut der Hälfte der Gemeinden ausgezählt sein. Kurz nach 17.00 Uhr wird es erste Hochrechnungen geben - und dann vielleicht schon klar sein, ob Norbert Hofer (FPÖ) oder Grünen-Chef Alexander Van der Bellen der nächste Bundespräsident wird.