Am Wahlabend gab es in Niederösterreich noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Kandidaten, wobei FPÖ-Kandidat Norbert Hofer mit 50,8 Prozent sogar knapp in Führung lag. Im Vergleich zur annullierten Bundespräsidenten-Stichwahl am 22. Mai (damals kam Hofer in NÖ auf 52,7 %) ist die Landkarte aber viel grüner geworden. Sprich: Alexander Van der Bellen hat einige Gemeinden und Bezirke umgedreht. Nach Auszählung der Wahlkarten soll das auch für da ganze Bundesland gelten.

Vor allem in den Bezirken rund um Wien und in den vier Statutarstädten St. Pölten, Krems, Waidhofen/Y. und Wiener Neustadt konnte sich der neue Bundespräsident behaupten.

"Klares Zeichen für unser Europa"

Helga Krismer

„Heute ist ein historischer Tag für Österreich. Und ein guter Tag für unser Land. Ich freue mich sehr, dass heute Hoffnung und Zuversicht gewonnen haben. Das ist eine klare Absage an Hetze und ein klares Zeichen für unser Europa!“, jubelte Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen Niederösterreich.

Und sogar die FPÖ fühlte sich als Sieger: „Die Stimmung bei uns ist ungebrochen gut. So ein Ergebnis wie es Norbert Hofer erreicht hat, muss man erst einmal schaffen“, so Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker, Pressechef der FPÖ NÖ.