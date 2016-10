Van der Bellen plakatiert Dienst an Österreich .

Mit dem Fokus auf den überparteilichen Dienst an Österreich geht Alexander Van der Bellen in die vierte Runde der Bundespräsidentenwahl. "Das ist mein Credo als Bundespräsident", merkte der ehemaligen Grünen-Chef am Montag bei seiner Plakatpräsentation an.