Österreich wehrt sich dagegen, dass es nach dem Abschied Großbritanniens aus der EU, dem Brexit, mehr für das EU-Budget zahlen muss. Das machte am Montag auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) im Rahmen eines Besuchs des für den EU-Haushalts zuständigen Kommissars Günter Öttinger in Wien klar.

Der Austritt Großbritanniens dürfe zu keiner höheren Belastung der Nettozahler in der EU wie Österreich führen, erklärte Sobotka laut Parlamentskorrespondenz. Damit liegt er auf einer Linie mit Bundeskanzler Sebastian Kurz. Auch dieser hat, wie er selbst betonte, einmal mehr klargestellt, dass das Budgetloch nicht durch höhere Belastungen der Nettozahler gefüllt werden dürfe.

Die Herausforderung bei der Erstellung des neuen EU-Haushaltsrahmens werde sein, das Budgetvolumen durch Einsparungen in großen Ausgabenbereichen an den kleineren Rahmen der EU anzupassen. meinte Sobotka. Österreich sei diesbezüglich in Abstimmung mit anderen EU-Nettozahlern wie den Niederlanden, Finnland, Schweden und Dänemark.

Die Gespräche mit Öttinger in Wien dienten unter anderem der Vorbereitung von Österreichs EU-Präsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2018. In diese Phase sollen auch die abschlíeßenden Verhandlungen über den Brexit fallen.