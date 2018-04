Auf Niederösterreichs Lehrerinnen und Lehrer kommt aller Voraussicht nach eine neue Aufgabe zu. Jedenfalls die ÖVP mit der SPÖ in ihrem Arbeitsübereinkommen, einen Punkt festgeschrieben, der so bisher nicht publik war. Er lautet: „Gratisnachhilfe in den Ferien durch Pädagoginnen bzw. Pädagogen.“ Die Arbeitsübereinkommen, die die ÖVP mit den beiden anderen in der Landesregierung vertretenen Parteien, also mit SPÖ und FPÖ getrennt abgeschlossen hat, waren bis Donnerstag geheim und liegen der NÖN jetzt vor.

Was die Gratisnachhilfe in den Ferien betrifft, könnte ein genauer Plan schon recht bald auf Tisch liegen. Denn im rot-schwarzen Pakt ist zur Umsetzung dieses brisanten Punktes vereinbart worden: „Die SPÖ legt ein Konzept über die Durchführung vor (im Rahmen der Budgeterstellung).“ Die Gespräche über das Budget 2019 sind gerade angelaufen, der Beschluss ist für 22. Juni im Landtag vorgesehen. Brisant ist dieses Vorhaben insofern, weil die gut organisierten Lehrergewerkschafter mit einer Gratisnachhilfe in den Ferien keine besondere Freude haben werden.

Anstrengungen beim Bund wegen Personal für die Schulen

Hingegen kann die Forderung, dass Niederösterreich „gemeinsame Anstrengungen“ für mehr Unterstützungspersonal für Lehrer beim Bund vorstellig wird, nicht nur von der SPÖ, sondern auch von der FPÖ mitgetragen werden. Es geht dabei um Sozialarbeiter, Freizeitpädagogen und pflegerische Hilfskräfte.

Die Schwerpunkte der Arbeit in den kommenden fünf Jahren in Niederösterreich sind bereits im März bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Vizelandeshauptmann Franz Schnabl (SPÖ) und Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) öffentlich vorgestellt worden. Dabei geht es um Arbeit, Bildung, Mobilität und Gesundheit.

Mehr Spuren auf B 4 und B 37 ins Waldviertel

Beide Abkommen gehen jedoch ins Detail. So findet sich im rot-schwarzen wie im schwarz-blauen Arbeitspakt die Bekenntnisse zum Beschäftigungspaket und zum Ausbau der Mobilität mit 3,3 Milliarden Euro. Mit der SPÖ hat die ÖVP aber auch zu dem von den Sozialdemokraten (und auch den Grünen) geforderten 365-Euro-Jahresticket für öffentliche Verkehrsmittel konkret fixiert: die SPÖ werde einen Vorschlag vorgelegt, danach werde dieser mit Experten weiter besprochen.

Neben der Prüfung des Baus der Waldviertelautobahn soll es auch Maßnahmen für mehr Spuren ins Waldviertel auf den Bundesstraßen B 4 und B 37 im Rahmen des „Straßenpakets Waldviertel“ geben. Der Takt der Regional- und Schnellbahnen soll verdichtet werden, insbesondere in Richtung Schwechat und Pressbaum.

Die weitere Vorgangsweise ist auch bezüglich der Kosten, die die Finanzen der Gemeinden und des Landes im Sozialbereich immer mehr belasten zwischen ÖVP und SPÖ vereinbart. Konkret ist ein „Bekenntnis“ zu einem Kommunalgipfel zu Sozialem und Gesundheit abgegeben worden, zu dem die Gemeindeverbände einladen sollen. Auch die Kinderbetreuung werde bei dem Gipfel besprochen.

Für den Sicherheitsbereich ist die Abmachung zwischen ÖVP und SPÖ eher knapp. Ziel sind mehr Polizisten und Infrastruktur. Konkret ist der Erhalt der Sicherheitszeiten in St. Pölten und Wiener Neustadt im schwarz-roten Abkommen verankert. Das spiegelt auch die Auseinandersetzung vor der Nationalrats- und der Landtagswahl wieder, wo die SPÖ mit der SPÖ vor allem wegen der genauen Zahl der fehlenden Polizisten im Land im Clinch lag.

Gerade beim Thema Sicherheit ist das Arbeitsübereinkommen zwischen ÖVP und FPÖ wesentlich detaillierter. Dabei orientiert man sich vor allem auch an den auf Bundesebene schon im ÖVP-FPÖ-Regierungsprogramm paktierten Aufstockung der Polizei um bundesweit 4000 Mann bis 2022, ein großer Teil davon in Niederösterreich.

Neue Regelungen bei der Mindestsicherung

Bei der umstrittenen und zuletzt vom Verfassungsdienst aufgehobenen Mindestsicherung wird am Ziel der Einschränkung für bestimmte Gruppe, die noch nicht lange ins Sozialsystem eingezahlt haben, von Schwarz und Blau festgehalten. Lösungen für Personen, die älter als 25 Jahre sind, sollen bei der Mindestsicherung noch vor dem Sommer kommen.

Was das Kapitel Demokratie betrifft, so haben sich die drei Parteien in der Landesregierung Spielraum gelassen. Unter anderem wird das System der Zweitwohnsitzer einer „Evaluierung“ unterzogen. Die Grünen wollten wegen unterschiedlichen Vorgangsweisen der einzelnen Gemeinden beim Wahlrecht von Zweitwohnsitzern sogar die Landtagswahl vom 28. Jänner beim Verfassungsgerichtshof, sind dann aber im letzten Moment davor zurückgeschreckt.

Mikl-Leitner: „Transparenz schafft Vertrauen“

Landeshauptfrau Mikl-Leitner begründete gegenüber der NÖN die Entscheidung zur Veröffentlichung der Vereinbarungen mit SPÖ und FPÖ so: „Wir sind stolz auf die ausgearbeiteten Arbeitsübereinkommen. Sie sind ein Erfolg für ganz Niederösterreich. Daher haben wir sie in einer gemeinsamen Pressekonferenz präsentiert – und daher will ich selbstverständlich, dass sie auch schriftlich veröffentlicht werden. Je mehr darüber berichtet wird, umso besser. Das sorgt für Transparenz in unserer Arbeit für Niederösterreich und schafft Vertrauen.“