Die Zahl der Beschwerden beim Bundesheer ist 2017 mit 393 wieder auf den langjährigen Schnitt gestiegen. Gegenüber 2016 war es allerdings ein Anstieg um 173 Prozent. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht der Bundesheer-Beschwerdekommission hervor.

Ein Mitgrund für diesen starken Anstieg sind allerdings sogenannte Sammelbeschwerden. So haben sich laut Verteidigungsministerium insgesamt gleich 210 Offiziere und Soldaten über vier Missstände beschwert.

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) möchte dennoch möglichst rasch gegensteuern und beginnend ab dem heurigen Jahr mit Änderungen für Grundwehrdie die Zahl der Beschwerden beim Bundesheer zurückschrauben. Aufgrund der Beanstandungen beim Grundwehrdienst sieht sich der Ressortchef in seinen Plänen für sogenannte Rekrutenschulen bestärkt.

Dabei soll die Grundausbildung beim Heer an einem Standort gebündelt werden, der entsprechende Infrastruktur, Unterkünfte und Übungs- und Schießplätze bietet. Ein Pilotprojekt ist im Laufe des heurigen Jahres geplant. In den kommenden Jahren soll außerdem in entsprechende Liegenschaften für die Landesverteidigung investiert werden.

Seelsorger mehrerer Religionsgemeinschaften beim Heer

In Relation ist die Zahl der Beschwerden von Rekruten gegenüber jenen von Kadersoldaten laut dem neuen Bericht der Beschwerdekommission zurückgegangen. Minister Kunasek sieht das grundsätzlich als positiven Trend. Einzelfälle, bei denen Vorgesetzte gegenüber Untergegeben ein Fehlverhalten zeigen, sind für den Verteidigungsminister „bedauerliche Ausnahmen“. Diese würden aber nicht ohne disziplinäre Konsequenzen für die Übeltäter bleiben.

Positiv vermerkt hat die Beschwerdekommission das Verhältnis unterschiedlicher Religionsangehöriger beim Bundesheer. Kunasek hat sich vor Ostern mit Vertretern der verschiedenen Religionsgemeinschaften getroffen. Das Bundesheer verfüge schon jetzt über katholische, evangelische, orthodoxe, muslimische und mosaische Seelsorge, wird seitens des Verteidigungsressorts hervorgehoben.