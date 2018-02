Niederösterreichs Schüler in den 8. Schulstufen lagen 2017 mit ihren Mathematik-Fähigkeiten im Vergleich der Bundesländer mittendrinnen. Gut die Hälfte, nämlich 54 Prozent, haben in Niederösterreich die Bildungsstandards erreicht. Damit lagen die getesteten Schüler in Niederösterreich etwas über dem Bundesdurchschnitt von 52 Prozent.

Dieser Schnitt wurde vor allem durch das schwache Abschneiden der Wiener Schüler bei dem Test, an dem im Frühjahr 2017 rund 72.700 Mädchen und Burschen in dieser Altersklasse in Neuen Mittelschulen, Hauptschulen und an den AHS teilgenommen haben, gedrückt. Die Detailauswertung der Mathematik-Prüfungen, die der NÖN vorliegt, hat das von Heinz Faßmann geführte Bildungsministerium am Dienstag bekanntgegeben.

Niederösterreich lag demnach in der Bundesländer-Wertung hinter den Spitzenreitern Salzburg (57 Prozent schafften die Bildungsstandards in Mathematik) sowie Oberösterreich (56 Prozent). In Tirol erreichten 55 Prozent den notwendigen Standard. Gleichauf mit Niederösterreich waren die Schüler der 8. Schulstufe in der Steiermark und in Vorarlberg. Das Burgenland – mit 52 Prozent – und Kärnten – mit 50 Prozent Erfolgsquote – rangierten dahinter.

Wien mit Abstand Schlusslicht

Einsames Schlusslicht waren bei den Mathematik-Test die Schüler der 8. Schulstufe in Wien. Dort schafften lediglich 43 Prozent die Bildungsstandards, was auch den Bundesdurchschnitt deutlich nach unten senkte, wie aus der Auswertung der Test der Bildungsstandards in Mathematik, die davor zuletzt 2012 durchgeführt wurden, hervorgeht.

Insgesamt schnitten die Schüler im Frühjahr 2017 bei den Mathe-Tests etwas besser ab als vor fünf Jahren. Im Bundesschnitt hatten aber immerhin 15 Prozent der Getesteten Probleme mit einfachen mathematischen Aufgaben. Dennoch war dies eine geringfügige Verbesserung bei diesen sogenannten „Risikoschülern“ gegenüber dem Jahr 2012.

In Niederösterreich liegt der Anteil der Risikoschüler mit 13 Prozent unter dem Bundesschnitt. In Oberösterreich, Salzburg und Tirol ist er aber mit 12 Prozent geringer. In Wien fallen immerhin 23 Prozent in die Gruppe der Risikoschüler, als fast ein Viertel der Mathe-Geprüften.

Sechs Prozent übertrafen in NÖ die Standards

Im Bundesdurchschnitt haben allerdings sieben Prozent (plus ein Prozentpunkt gegenüber 2012) die Bildungsstandards übertroffen, 27 Prozent konnten die Aufgaben zumindest teilweise lösen. Sechs Prozent der geprüften Schüler in Niederösterreich haben die Bildungsstandards übererfüllt, in Wien lag der Anteil der sehr guten Schüler in Mathematik bei dieser Auswertung bei fünf Prozent, das war ebenfalls der niedrigste Wert.

Nach Schulsparten aufgeschlüsselt erreichten in den AHS immerhin 71 Prozent der Schüler die Bildungsstandards. Die Neuen Mittelschulen (NMS) und Hauptschulen lagen mit 42 Prozent deutlich zurück. In den AHS übertrafen am Ende der 8. Schulstufe 13 Prozent die Bildungsstandards, in Neuen Mittelschulen und Hauptschulen waren nur zwei Prozent besser.

Burschen schnitten im Fach Mathematik insgesamt etwas besser ab als Mädchen. Im Vergleich zur ersten flächendeckenden Erhebung ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern damit ungefähr gleichgeblieben. Schüler mit Migrationshintergrund, also Kinder von nach Österreich zugezogenen Ausländern, schnitten etwas schlechter ab als die anderen Getesteten. Diese Kluft hat sich gegenüber 2012 leicht verkleinert.