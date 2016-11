Mit 1.287.203 Personen stellt Niederösterreich bei der Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl kommenden Sonntag die meisten Wahlberechtigten.

Mehr als die Hälfte der Wähler, nämlich 52,6 Prozent der Niederösterreicher, haben bei der ersten Stichwahl am 22. Mai für den FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer gevotet. Wahlsieger wurde dennoch Alexander Van der Bellen, der österreichweit ca. 30.000 Stimmen mehr für sich verbuchen konnte.

Nachdem das Ergebnis von der FPÖ wegen Gesetzwidrigkeiten erfolgreich angefochten wurde und das Briefwahl-Chaos den Wahltermin am 2. Oktober verhinderte, kommt es nun am zweiten Adventsonntag zum Showdown um das höchste Amt im Staat. Auch diesmal scheint der Ausgang im Duell zwischen Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer völlig offen. Obwohl es wieder knapp werden dürfte, war zuletzt von Wahlkampf wenig spürbar. FPÖ-Präsidentschaftskandidat Hofer tourt aber am Mittwoch noch einmal durch Niederösterreich.

FPÖ hat Gefallen am Amt gefunden

Unter anderem besucht er in Tulln ein Pflegeheim und die von der Schließung betroffene landwirtschaftliche Fachschule Tulln.

Anders als zu Beginn des Jahres, als die FPÖ das Amt überhaupt noch infrage gestellt hatte, haben die Freiheitlichen nun Gefallen am höchsten Amt im Staat gefunden: „Dass im Wahlkampf die Kandidaten viel bei den Leuten waren, hat positiv für das Image des Amtes beigetragen. Das ist mehr als nur irgendwelche Festspiele eröffnen“, sagt Niederösterreichs FPÖ-Klubobmann Gottfried Waldhäusl, der diesmal von einem Sieg des FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer überzeugt ist. Und Waldhäusl verspricht den Bürgern, dass bereits am Montag nach der Wahl alle Plakate entfernt werden und Platz für die Adventzeit gemacht wird.

Davor wollen aber auch noch die Grünen ihrem ehemaligen Parteichef Alexander Van der Bellen erneut zum Wahlsieg verhelfen. Im größten Bundesland wird er aber im Wahlkampf-Finish nicht mehr auftreten. „Van der Bellen war in den letzten Monaten mehrfach in Niederösterreich. Jetzt stehen TV-Debatten und Interviews in Wien im Vordergrund“, weiß Helga Krismer, Klubobfrau der NÖ-Grünen, die mit ihrem Team im Endspurt noch Straßen-Werbeaktionen plant. Aber nicht nur die Grünen unterstützen Van der Bellen. In einer überparteilichen Initiative haben in NÖ 21 Bürgermeister von SPÖ & ÖVP offen ihre Unterstützung zugesagt.

Hofer-Mails verärgern Auslands-Österreicher

Was bei der SPÖ wenig überrascht. „Wir haben als erste Landesorganisation für Van der Bellen Partei ergriffen“, betont Robert Laimer, Landesgeschäftsführer der SPÖ. Erstaunlicher ist da schon, dass auch prominente ÖVP-Stadtchefs wie Peter Eisenschenk (Tulln) und Stefan Schmuckenschlager (Klosterneuburg) dem Komitee beigetreten sind. Denn die ÖVP hat zur Stichwahl keine Wahlempfehlung abgegeben.

Aber auch VP-Klubobmann Reinhold Lopatka ist in der Vorwoche aus der Reihe getanzt und hat Norbert Hofer als „besseren Kandidaten“ beschrieben. Davon wollte Hofer selbst auch alle Bürgermeister des Landes sowie die Auslandsösterreicher per Mail überzeugen. Was einige Betroffene verärgerte: „Woher hat die FPÖ meine private E-Mail-Adresse und weiß, dass ich in Berlin lebe“, so ein Kremser.

Jedenfalls hat die Fernmeldebehörde Ermittlungen aufgenommen. Hoffentlich keine Ermittlungen sind dieses Mal zum Ablauf der Wahl nötig. Dafür sorgen unter anderem über 10.000 Freiwillige und Funktionäre der ÖVP. Die stellt zwar keinen Kandidaten, aber das Gros der Wahlbeisitzer.