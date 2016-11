„Es wurde intensiv geschult.“ Für VP-Landtagspräsident Hans Penz, Leiter der NÖ Landeswahlbehörde, sind die Wahlbehörden in NÖ darauf vorbereitet, dass die Bundespräsidentenwahl am 4. Dezember ohne Probleme über die Bühne geht. Wobei die Vorgaben strikter geworden sind. Penz: „Vor 17 Uhr wird es an diesem Sonntag keinerlei Informationen über einzelne Ergebnisse geben.“

Am 4. Dezember sind in NÖ bei der Stichwahl zwischen Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer 1.287.203 Personen wahlberechtigt. Das sind um 3.527 Wähler mehr als bei der aufgehobenen Stichwahl am 22. Mai. NÖ stellt auch wieder die meisten Wahlberechtigten. Vor Wien mit 1.153.806 Wahlberechtigten.

Bis zum 30. November können Wahlkarten schriftlich beantragt werden. Danach schriftlich und mündlich nur, wenn es die Gewähr gibt, dass sie am Wahltag rechtzeitig zugestellt sind. Ausgezählt werden diese wieder erst am Montag. Bei der Stichwahl am 22. Mai wählten 151.643 in NÖ mit Wahlkarte.