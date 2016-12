So ein klares Ergebnis hatte kaum jemand am Wahlabend erwartet. Mit 51,7 Prozent der Stimmen war Alexander Van der Bellen so klar vorne, dass er auch ohne die Wahlkarten bereits als neuer Bundespräsident gefeiert werden konnte. Wobei auch in NÖ deutlich wurde, dass Van der Bellen im Gegensatz zu FPÖ-Kandidat Norbert Hofer stark aufgeholt hatte. Noch am Wahlabend machten die Landesparteiobleute aus Niederösterreich gegenüber der NÖN klar, was sie vom neuen Chef der Wiener Hofburg erwarten.

Für ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll ist klar, wie Alexander Van der Bellen sein Amt ausüben müsste: „Ich erwarte mir vom neuen Bundespräsidenten Ruhe, Umsicht und eine ehrliche Objektivität in diesem Amt.“

SPÖ-Landesvorsitzender Matthias Stadler hatte schon nach dem ersten Wahlabend eine öffentliche Empfehlung für Alexander Van der Bellen abgegeben. Seine Hoffnungen, die er in den neuen Präsidenten setzt: „Ich erwarte von ihm, dass er die hohen Erwartungen an ihn einlösen kann. Entscheidend ist, dass wir aus der Polarisierung herauskommen, die spürbar war und ist. Da sind für mich aber jetzt auch alle Parteien gefragt. Van der Bellen soll jedenfalls in der guten Tradition aller bisherigen Bundespräsidenten für alle Österreicherinnen und Österreicher da sein.“

Wichtig ist für Stadler auch das Signal, das Van der Bellen für die internationale Gemeinschaft bedeutet. Und: „Van der Bellen ist einer, der einen sehr liberalen Weg repräsentiert. Ich erwarte mir, dass er das jetzt auch einlöst.“

Für die Landessprecherin der NÖ Grünen, Helga Krismer, ist eines entscheidend: Auch die Wähler von Norbert Hofer müssen abgeholt werden. Krismer: „Ich hätte es mir von jedem Bundespräsidenten erwartet, dass er achtsam mit den Wählerinnen und Wählern des anderen Kandidaten umgeht und deren Vertrauen gewinnt. Ich bin mir sicher, dass Alexander Van der Bellen das sehr ernst nimmt.“

Wichtig ist für sie auch das internationale Signal des neuen Bundespräsidenten: „Was ich mir von diesem Bundespräsidenten erwarte – von seinem Konkurrenten hätte ich mir das nicht erwartet –, ist, dass er als gestandener Europäer Österreich im internationalen Konzert jenen Stellenwert gibt, den es hat als innovatives, zukunftsorientiertes Land im Herzen von Europa.“

Zynische Reaktion aus der FPÖ

Keine allzu großen Erwartungen hat FPÖ-Landesvorsitzender Walter Rosenkranz, Nationalratsabgeordneter und Kremser Gemeinderat. Er reagierte zynisch auf die Frage, womit er bei Alexander Van der Bellen als Bundespräsident rechnet: „Ich erwarte mir, dass er ein sehr zurückgezogener, wenig aktiver Bundespräsident sein wird, der sich bei brennenden Fragen nicht einmischen wird, weil er das, was die derzeitige politische Kaste macht, schätzt.“

Rosenkranz schrieb am Wahlabend das Ergebnis überhaupt der „Panikmache der Anti-Hofer-Koalition“ zu. „Es wurde mit dieser Wahl eine Chance vergeben, dem politischen linken Establishment eine Absage zu erteilen, trotzdem sind wir Freiheitlichen noch lange nicht am Ende unseres Weges angelangt. Norbert Hofer hat gezeigt, dass es in Österreich einen großen Bedarf an werteorientierter Politik gibt, das ist auch unser Auftrag für die Zukunft“, so der Kremser.

In dieser Art bewertete Rosenkranz auch das Ergebnis in NÖ, obwohl da Hofer und Van der Bellen ziemlich gleichauf lagen: „Am Ende hat sich aber auch bei uns gezeigt, dass die Allianz von Angstmachern, Staatskünstlern und Systemprofiteuren obsiegt und offenbar auch in Niederösterreich eine Mehrheit erreicht hat.“