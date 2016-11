Der steirische SPÖ-Landesvize Michael Schickhofer hat sich mit seinem Vorschlag, den Bundesländern die Gesetzes-Kompetenz zu nehmen und sie an den Bund abzugeben, kaum wo einen politischen Applaus geholt. Lediglich sein steirischer Parteikollege Mario Lindner zeigte sich angetan. Das Besondere an diesem: Er ist derzeit Präsident des Bundesrates, der Länderkammer im Parlament.

Deswegen kann etwa ÖVP-Bundesrätin Sandra Kern, Landesgeschäftsführerin des NÖAAB, so eine Haltung weder verstehen noch goutieren: „Das kann nicht die Politik eines Bundesratsvorsitzenden sein. Wir sind eine Länderkammer.“ Lindner müsse wissen, dass der Landtag seine politische Heimat sei. Kern: „Ich gehe eigentlich davon aus, dass all jene, die im Bundesrat sitzen, Föderalisten sind.“

„Ich gehe davon aus, dass all jene, die im Bundesrat sitzen, Föderalisten sind.“

Sandra Kern in Richtung ihres Bundesratspräsidenten Mario Lindner (SPÖ)

Sandra Kern ist nun seit einem Jahr in dieser Kammer des Parlaments. Sie hat dort Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner abgelöst, der in den Landtag gewechselt ist. Und nach dem einem Jahr ist ihr eines klar: „Ich würde mir eine Aufwertung des Bundesrates wünschen.“ Er müsse mehr Kompetenzen bekommen als eine bloß aufschiebende Wirkung bei neuen Gesetzen. Kern: „Mir persönlich reicht das nicht.“ Der Bundesrat müsse Gesetze verhindern – und im Gegenzug selbst mehr Initiativen setzen zu können. Auch als Ergänzung zum Nationalrat. Sie hält auch nichts davon, dass der Vorsitz alle sechs Monate wechselt. Kern: „Diese Lösung sollte man überdenken.“

Grundsätzlich habe sie den Bundesrat schon als ein wichtiges Gremium kennengelernt. Kern: „Auch wenn es in der Öffentlichkeit nicht so gesehen wird, wir leisten schon sehr viel inhaltliche Arbeit.“ Speziell als Verbindungsglied zwischen den Landtagen und dem Nationalrat. Das passiere aber meistens bloß im Hintergrund. „In Wahrheit sind wir im Sinne von Hintergrundinformationen das best vernetzte Gremium“, so die Kremserin.

Sie selbst ist in den Parlamentsausschüssen für Sport, Inneres, Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz sowie Verfassung und Föderalismus vertreten. Wenn jetzt schon eine Bundesstaatsreform angedacht wird, wie es SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern angekündigt hat, dann wäre eine Reform des Bundesrates auch gleich „eine lohnende Aufgabe“, so Kern.